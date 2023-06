RHEINBERG. Am 22. Juni ist Ferienstart in Nordrhein-Westfalen und damit verbunden auch Auftakt des neuen Sommerprogramms der VHS-Rheinberg. In den ersten beiden Ferienwochen kann man an Kursen unterschiedlichster Bereiche teilnehmen. „Die Kurse sollen Menschen helfen ihre Fähigkeiten entweder zu vertiefen, Praktiken in Erinnerung zu führen oder zum hereinschnuppern in eine fremde Tätigkeit dienen“, sagen Nicole Bobek und Jens Korfkamp, VHS-und Fachbereichsleitende für Gesundheit und Geistes-/Kulturwissenschaften.

Insgesamt wird es 23 Veranstaltungen aus vier Bereichen geben. Darunter die Kategorien Politik und Gesellschaft, Kultur und Gestalten, Beruf und Digitales, sowie Gesundheit, welche sich laut Bobek besonderer Beliebtheit erfreut: „Wir haben festgestellt, dass wir vor allem im Bereich Gesundheit viele Anmeldungen bekommen.“

Dies könne daran liegen, dass Angebote wie Yoga oder Hula-Hoop-Fitness, aktuell sehr im Trend liegen, wie Korfkamp erläutert: „Es ist uns sehr wichtig zu versuchen neue Trends aufzugreifen, gerade im Bereich der nachhaltigen Bildung.“

Eine weitere Neuheit, stellt der Kurs „Zilgrei“ da. Dabei sollen Selbsthilfemethoden zur Entspannung und Linderungen von Schmerzen des Bewegungsapparates erlernt werden. Neuen Beschwerden wird mithilfe einer Mischung aus Atem- und Bewegungstechniken vorgebeugt.

Zum ersten Mal: Smartphone Kurs

Erstmalig findet am Freitag, 16. Juni ein Aktionstag zum Thema „Das Smartphone verstehen“ statt. Dieser Kurs, der gemeinsam mit dem Seniorenbeirat Rheinberg entstanden ist, soll Digitale Medien und die Bedienung von Smartphones und anderen technischen Geräten besser verständlich machen.

Schwerpunkte dabei sind Online- Banking und die allgemeine Einrichtung der Geräte. Der Kurs ist gebührenfrei. Auf Angebote wie dieses, sind die Leiter der VHS sehr stolz, „Ich habe mir selbst vor kurzem auch ein neues Telefon gekauft und musste erstmal lernen wie ich damit umzugehen habe“, erläutert Korfkamp lachend.

Kreativ werden

Auch für Kinder wird es Kurse geben. Diese sind besonders kreativ ausgelegt. Zwischen Töpfern, Malen oder Nähen könne sich die Kinder entscheiden.

Sprachkursangebote wird es in diesem Jahr nicht geben. Dafür soll im nächsten Studienjahr voraussichtlich ein Isländisch- Sprachkurs angeboten werden.

Das Team um Jens Korfkamp und Nicole Bobek freut sich auf die kommenden Wochen: „Dieses Sommerprogramm ist das erste, welches nicht durch die Corona Pandemie beeinträchtigt wurde. Daher freut es uns sehr, dass alles wieder unter normalem Betrieb stattfinden kann.“

Weitere Informationen

Anmelden kann man sich noch auf der Homepage der VHS unter www.vhs-rheinberg.de.

Neben vielen kostenlosen Angeboten, belaufen sich die Kosten für die übrigen Kurse auf sechs bis 50 Euro.