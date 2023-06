VYNEN. Die Umgestaltung des Friedhofs Vynen geht weiter voran: Nach der Erneuerung der Hauptwege wurden nun die neuen und bepflanzten Grabflächen fertiggestellt. Der sogenannte Memoriam-Garten bietet Platz für verschiedene Bestattungsarten für Sarg und Urne inklusive einer Dauergrabpflege. Umgesetzt wurde die Maßnahme in Zusammenarbeit vom Heimatverein Vynen (HVV), der Stadt Xanten, dem DBX und der Friedhofsgärtnerei Petzchen, die darüber hinaus mit der Rheinischen Treuhandgesellschaft für Dauergrabpflege zusammenarbeitet.

Nicht nur der in Mitleidenschaft gezogene Zustand des Friedhofs veranlasste den HVV 2020 dazu, einen Antrag auf Umgestaltung zu stellen. Bürgermeister Thomas Görtz verwies bei der Vorstellung des neuen Memoriam-Gartens auch auf den Wunsch in der Bevölkerung nach anderen Bestattungsformen und einer leichteren Grabpflege angesichts einer veränderten Lebenswirklichkeit. „Sich um ein solches Grab kümmern zu können ist oft ein Problem für Angehörige, die nicht um die Ecke wohnen. Dann ist man froh, wenn sich jemand kümmert.“

Der neue Memoriam-Garten sei nun so etwas wie ein „Rundum-Sorglos-Paket“. In diesem Kontext möchte Görtz auch den Heimatverein loben, der das Projekt begleitet und mitgedacht habe. Auch Norbert Frerix lobte stellvertretend für die Mitglieder des HVV die Zusammenarbeit aller Beteiligten.

„Der Trend geht dahin“, sagt auch Dominik Petzchen. Im Kreis Wesel, erzählt er, gebe es bereits sieben Memoriam-Gärten und drei betreute Gräberfelder. Bei der Rheinischen Treuhandstelle seien bereits 60 Prozent der Verträge für Memoriam-Gärten und betreute Gräberfelder.

Das Angebot

Damit von einem Memoriam-Garten die Rede sein darf, müssen bestimmte Anforderungen erfüllt sein. Dazu gehört auch, dass es Platz für Urnen und Särge gibt. Diese sind in Vynen getrennt voneinander auf zwei Flächen verteilt. Für diejenigen, die eine Sargbestattung wünschen, gibt es aktuell fünf, in Zukunft auch erweiterbare Wahlgräber mit Wechselbepflanzung (Frühjahr-, Sommer- und Herbstbepflanzung; 7.579 Euro, Grabsteinkosten nicht enthalten).

Für Urnenbestattungen sind die Möglichkeiten wie folgt: Es gibt 16 Urnenpartnergräber mit Wechselbepflanzung (6.905 Euro inklusive Grabstein). Diese können aber, wenn Urneneinzelgräber mit Wechselbepflanzung gewünscht sind, aufgeteilt werden (dann jeweils 4.208 Euro inklusive Grabstein). Abschließend gibt es noch 16 Plätze im Gemeinschaftsgrabfeld mit Bodendeckern (jeweils 2.634,10 Euro inklusive Gravur auf einem gemeinsamen Stein). Blumensträuße und Kerzen niederzulegen ist hier übrigens auch gestattet, betont Dominik Petzchen.

Wer ein solches Grab übernimmt, zahlt den fälligen Betrag in einer Summe an die Treuhandstelle, die die Gärtnerei daraus jährlich für die anstehende Grabpflege bezahlt. Auch an bestimmte Eventualitäten während der 25-jährigen Laufzeit der Gräber ist gedacht, wie Dominik Petzchen erläutert. Sollte die Gärtnerei eines Tages wider Erwarten schließen müssen, beauftrage die Treuhandstelle eine neue Gärtnerei für die Pflege. „Man kann auch zu Lebzeiten einen Vertrag abschließen. Wenn man die Summe eingezahlt hat, kommt kein Amt mehr an das Geld heran, sollte man zum Beispiel ein Pflegefall werden.“ Separat fällig werden nur noch die Friedhofsgebühren an die Stadt Xanten.

Option auch für Xanten

Nachdem Vynen hier mit gutem Beispiel vorangehe, wolle man laut Thomas Görtz nun die weiteren Erfahrungen abwarten. Findet das Angebot großen Anklang, stehen die Chancen nicht schlecht, dass auch der Xantener Friedhof mit einem Memoriam-Garten erweitert wird.

Wer Interesse an einem Grab hat, kann sich an die Gärtnerei Petzchen unter Telefon 02832/973429 oder per Mail an fritz.petzchen@t-online.de wenden.