Flöte und Klavier im Bürgerhaus

REES. Blau, Weiß, Rot, Schwarz Gold – das sind die Farben für das reeserviert-Konzert am Sonntag, 18. Juni, um 17 Uhr im Bürgerhaus Rees.

Deutsch-französisches Programm

Zu Gast sind die Flötistin Anna Hendriksen und die Pianistin Anja Speh. Auf dem Programm stehen Werke von deutschen und französischen Komponisten. Heiner Frost, künstlerischer Leiter der Konzertreihe: „Anna und Anja haben schon in Rees gespielt und es stand schnell fest: Die beiden sollen ein weiteres Konzert für reeserviert spielen.“

Komponisten des Abends sind Carl Reinecke (1824-1910), Franz Schubert (1797-1828), Francis Poulenc (1899-1963) und Cécile Chaminade (1857-1944). Poulenc und Schubert sind ungleich bekannter als Carl Reinecke, dessen ‚Ballade op. 288 für Flöte und Orchester‘ in einer Bearbeitung für Flöte und Klavier das Konzert eröffnet.

Selten gespielt

Reinecke war Komponist, Pianist und Dirigent, wurde in Hamburg geboren und starb in Leipzig. Frost: „Hört man sich Reineckes Ballade an, stehen schnell zwei Dinge fest: Zum einen ist das große Musik und zum anderen zu selten gespielt. Mit Chaminades Concertino ist es nicht anders. Ein wunderbares Beispiel für französische Musik in einer Mischung aus lyrischem Ton und hohen technischen Anforderungen – vor allem auch im Zusammenspiel. Mit Anna Hendriksen und Anja Speh haben wir ein Duo, das all diese Voraussetzungen erfüllt.“

Die Künstlerinnen

Anna Hendriksen ist 1988 in Kleve geboren. Erste musikalische Ausbildung erhielt sie in den Fächern Querflöte und Klavier an der Kreismusikschule Kleve. Sie studierte an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf (Musikpädagogik bei Prof. Evelin Degen) und vervollständigte ihre musikalische Ausbildung mit dem Aufbaustudiengang „Künstlerische Instrumentalausbildung“. An dieser Hochschule hatte sie bis September 2019 einen Lehrauftrag als Dozentin inne. Seit August 2017 lebt sie in Iserlohn. Dort an der städtischen Musikschule ist sie als Musikpädagogin fest angestellt. Sie ist erste Preisträgerin des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ auf Regional-, Landes-, und Bundesebene. Meisterkurse im In- und Ausland belegte sie unter anderem bei Karl-Heinz Schütz, Hans-Georg Schmeiser, Gaby Pas-Van Riet, Carlo Jans und Carin Levine.

Anja Speh, die das Konzert auch moderieren wird, erhielt ihren ersten Klavierunterricht bei Ute Tödter an der Kreismusikschule Kleve. Sie studierte bei Prof. Till Engel an der Folkwang Hochschule Essen und schloss ihr Studium mit dem Examen in Klavierpädagogik und der „Künstlerischen Reife“ ab. Sie unterrichtet Klavier und Korrepetition, begleitet Meisterkurse (Gesang) an der Landesmusikakademie in Heek und ist eine gefragte Kammermusikpartnerin.

Das Konzert am Sonntag, 18. Juni im Bürgerhaus beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro (ermäßigt 10 Euro).