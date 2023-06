Kirmes in Emmerich: Mit allen sieben Sinnen erleben

EMMERICH. „Große Ereignisse sind vorauszusehen“, sagt Tim Terhorst, Pressesprecher der Stadt Emmerich, und richtet damit den Blick auf die kommende Emmericher Kirmes, die von Freitag, 7., bis Montag, 10. Juli, auf dem Geistmarkt und Rathausvorplatz stattfindet.

Mit dabei sind 53 Schausteller, die bei den Besuchern für Spaß und Ausgelassenheit sorgen. „Premiere auf unserer Kirmes haben ,Der grüne Autoscooter‘ von Loosen und Breuer sowie der Simulator von Schausteller Böker“, berichtet Gaby Tebaay, Kirmesarchitektin der Stadt.

Der „Grüne Autoscooter“ zeichne sich demnach besonders durch seine Umweltbewusstheit aus, indem er von den kleinen Autos bis hin zur Beleuchtung des Geschäfts auf Strom sparende Alternativen setze. Der Simulator „New World 3000“ soll mit 7D-Technik überzeugen und begleitet die Besucher durch eine Filmwelt, in der sie mit allen Sinnen selbst mittendrin sind.

Zusätzlich lassen sich neben diesen Neuheiten auch beliebte, bereits bekannte Fahrgeschäfte wie der Musikexpress von Tino Reminder und der „Jetleg“ von Schausteller Mario Weber finden, bei dem Besucher in kleinen Gondeln durch die Luft gewirbelt werden.

Kirmes in Emmerich bietet auch kulinarische Entspannung

Für den, der es lieber etwas ruhiger mag, bieten insgesamt drei Ausschankstellen und zahlreiche Essensmöglichkeiten Entspannung an. So schenken lokale Emmericher Wirte Bier und Softgetränke aus, und kulinarisch ist von Currywurst und Pommes über Reibekuchen bis hin zu Gyros und Dönerspezialitäten alles dabei. Wer sich speziell auf Süßes freut, kann sich zwischen Crêpes, Churros, Eis und Schoko-Spießen durchprobieren.

„Wir hoffen, dass die Besucher nach tollen Attraktionen wieder zufrieden nach Hause gehen“, sagt Dirk Janßen vom Schaustellerverband. Mit genügend Personal schaue man positiv auf das kommende Kirmeswochenende und versuche, die geschätzten 40.000 Besucher zu umsorgen.

Die Kirmes startet am Freitag ab etwa 14.30 Uhr, wenn Bürgermeister Peter Hinze traditionell auf dem Rathausvorplatz einen Fassanstich vollführt. Nach einer halben Stunde Freibier eröffnen die Betriebe um 15 Uhr. Dann ist eine Stunde lang „Happy Hour“, und Besucher können alle Geschäfte zu ermäßigten Preisen befahren.

Montag ist Familientag mit Höhenfeuerwerk zum Abschluss

An allen Tagen außer Sonntag schließen die Schausteller um 24 Uhr ihre Geschäfte (Sonntag 23 Uhr). Betriebsbeginn ist Samstag um 13 Uhr, Sonntag bereits eine Stunde früher und Montag um 14 Uhr. Montag heißt auch in diesem Jahr wieder Familientag mit ermäßigten Preisen bei allen Schaustellern. Im Durchschnitt zahlt man über das ganze Wochenende etwa drei bis fünf Euro für Fahrgeschäfte und zwei bis drei Euro für Getränke. Die Emmericher Kirmes schließt am Montag mit einem großen Höhenfeuerwerk an der Rheinpromenade (22.45 bis 23 Uhr) ab.

Für Besucher, die mit dem Pkw anreisen, ist wichtig, die Straßensperrungen rund um den Geistmarkt und Rathausplatz zu beachten. Diese sind ab Montag, 3. Juli, ab 22 Uhr gesperrt. Außerdem gesperrt wird vom Großen Wall ausgehend die Zufahrt über Steintor. Auch die Steinstraße in Höhe König- und Fährstraße sind von den Sperrungen betroffen. Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge ebenfalls aus den Sperrgebieten zu bringen.

Eine weitere Ankündigung ist der Ausfall des Wochenmarkts am Mittwoch 5. Juli, sowie Samstag, 8. Juli. Ab Mittwoch, 12. Juli, werden alle Märkte aber wie gewohnt stattfinden.

„Wir hoffen, dass reichlich Besucher erscheinen werden, und wünschen allen viel Spaß“, betont Dirk Janßen.