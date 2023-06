STRAELEN. Seit Jahren sehr beliebt bei Trödlern und Schnäppchenjägern sind die Schnäppchenmärkte in Straelen. „Seit Monaten bekommen wir schon Anfragen, ob die Schnäppchenmärkte wieder stattfinden und wo man sich anmelden kann“, berichtet Christina Beckers vom Stadtmarketing Straelen. Jeden Mittwoch in den Sommerferien, in diesem Jahr vom 28. Juni bis 2. August, finden die Schnäppchenmärkte von 9 bis 15 Uhr in der Straelener Innenstadt statt.

Neu ist in diesem Jahr das Anmeldeverfahren über den Online-Ticketshop der Stadt Straelen (www.straelen.de). „Früher standen die Verkäufer teilweise schon um 4 Uhr an den Anmeldung, um sich einen Platz zu sichern, das möchten wir mit dem neuen Verfahren ändern“, erklärt Beckers. Jeweils eine Woche vor der jeweiligen Veranstaltung wird mittwochs um 18 Uhr das Online-System freigeschaltet. Zunächst können Standplätze auf dem Markt, der Gelderner Straße und der Venloer Straße gebucht werden, wenn diese Plätze ausgebucht sind, werden die Mühlenstraße und die Klosterstraße freigeschaltet. Die Bezahlung ist über Kreditkarte und Giropay möglich.

Buchung auch im Stadtmarketing möglich

„Wer online nicht buchen kann, hat die Möglichkeit am Donnerstag Vormittag ins Büro des Stadtmarketings zu kommen und einen Standplatz für die nächste Woche zu buchen, sofern noch Plätze frei sind“, erklärt Simon Hoffmanns vom Stadtmarketing. Gut 200 Standplätze stehen für Erwachsene zur Verfügung, maximal zwei Standplätze können jeweils gebucht werden. Ein Standplatz kostet zehn Euro für drei Meter. Weitere gut 100 Plätze für Kinder gibt es rund um die Kirche St. Peter und Paul; sie dürfen kostenlos trödeln, müssen sich aber ebenfalls online einen Stand sichern.

Kurzentschlossene können zudem am Veranstaltungstag um 7 Uhr zum Marktplatz kommen und vor Ort einen Platz buchen, sofern noch Plätze frei sind. Neuwaren dürfen bei den Schnäppchenmärkten nicht verkauft werden. Kinder können eine Decke an ihrem Stand ausbreiten. Pavillons sind nicht erlaubt, um die Rettungswege freizuhalten. Zur Unterhaltung der Besucher ist an jedem Mittwoch der Drehorgelspieler in der Innenstadt unterwegs.