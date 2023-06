GELDERN. Solidarität wird bei dieser Aktion großgeschrieben: Am Samstag, 24. Juni werden in den Räumen des Blue-Point in Geldern, Bahnhofstraße 33 von zehn bis 14 Uhr, Herzkissen für an Krebserkrankte Patienten genäht. Dafür werden nun Ehrenamtliche Helfer benötigt.

Ursprünglich begann die Idee des Herzkissens in den USA, von dort brachte die Pflegefachfrau Nancy Friis-Jensen sie nach Dänemark und schließlich auch in den Rest Europas.

Mittlerweile nähen ehrenamtliche Helfer die Kissen flächendeckend in vielen Gemeinden für einen guten Zweck und sagen dem Brustkrebs den Kampf an.

Dabei sollen die Kissen insbesondere zur Schmerzlinderung nach Operationen genutzt werden: „Bei Brustkrebspatienten werden oftmals die Lymphknoten unter dem Arm entfernt. Danach kann man nachts nicht mehr auf dieser Seite schlafen und hat starke schmerzen“, berichtet Gudrun Gablik, selbst Patientin und eine der Organisatorinnen der Gelderner Aktion.

Mission: Schmerzen lindern

Die Kissen werden mit der Herzöffnung nach oben in die Axelhöhle gelegt. So wird Druck von der Wunde genommen und die Patientinnen können wieder besser schlafen. „Wir wollen mit den Kissen nicht nur Schmerzen lindern, sondern auch motivieren“, erläutert Gablik weiter.

Dafür werde darauf geachtet besonders leuchtende und bunte Stoffe zu nehmen. Die Kissen werden anschließend an die Krankenhäuser geliefert und dort bei Bedarf kostenlos verteilt.

Helfen mit vereinten Kräften

Seit zehn Jahren wird die Aktion in Geldern nun schon veranstaltet. Dabei kommen bei jeder Sitzung etwa 300 bis 400 Kissen zusammen.

Schon bei den letzten Aktionen waren fast 70 Ehrenamtler dabei, das soll auch in diesem Jahr wieder so sein. „Wir sind auf jede Hilfe angewiesen. Ob Nähen, Füllen oder zunähen, jeder Helfer wird gebraucht und kann das machen was er am besten kann. Wir finden für jeden eine Arbeit“, sagt Gablik.

Als Dankeschön werden vor Ort für die fleißigen Helfer belegte Brötchen und Getränke gestellt.

Die Veranstalterinnen sind sehr dankbar für die große Anteilnahme: „Die Atmosphäre ist einfach toll. Jeder ist hilfsbereit und unterstützt uns fleißig. Das finde ich gigantisch!“

Eine Anmeldung ist nicht notwendig, die Veranstalterinnen bitten dennoch um eine kurze Rückmeldung. Gudrun Gablik und Annelise Feld sind unter den Telefonnummern 0151/19416511 sowie 0151/28085216 zu erreichen. Auch weitere Fragen werden dort beantwortet.

Es wird außerdem darum gebeten wenn möglich das eigene Nähmaterial wie Maschine und Nadeln mitzubringen.