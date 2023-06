XANTEN. In Schweden ist die „Mittsommernacht“ das Highlight des Jahres: Den längsten Tag des Jahres zelebrieren die Bürger aus dem Norden Europas jedes Jahr mit einem großen Fest. Die Menschen tragen Blumenkränze im Haar und Familien tanzen, singen und hüpfen um einen Maibaum. Hierzulande wird die „Mittsommernacht“ zwar auch immer bekannter, gefeiert wird sie aber eigentlich nie – mit einer Ausnahme: In Xanten wird bereits seit etwa zwei Jahrzehnten jährlich zur „Mittsommernacht“ geladen, so auch am kommenden Freitag bis 23 Uhr – inklusive eines Altstadtmarktes, der auch am kommenden Samstag und Sonntag noch in die Domstadt einlädt.

Die Idee zur „Mittsommernacht“ inklusive eines Altstadtmarktes hatten vor etwa 20 Jahren die Einzelhändler. „Sie wollten ein zentrales Programm in den verschiedenen Straßen haben und nicht nur auf dem Marktplatz, wo etwa mit dem Oster-, Herbst- und Weihnachtsmarkt schon das ganze Jahr über regelmäßig etwas geboten wird“, erklärt Nicola Lümmen von der Xantener Interessens- und Werbegemeinschaft (IGX). Viele Einzelhändler beteiligen sich besonders am kommenden Freitag mit vielen Aktionen an dem Fest und laden bis 23 Uhr zum langen Shoppen ein.

Straßen präsentieren sich

In den einzelnen Straßen wird auch in diesem Jahr erneut ein buntes Programm geboten. Auf der Kurfürstenstraße geht es mit Christian Theißen und „Drum Cover“ ordentlich zur Sache. Dazu gibt es frisch gezapftes Bier. Auch in der Orkstraße wird jeder auf seine Kosten kommen. Dort erwartet alle Besucher frisch gebackene Waffeln, Gegrilltes und Spezialitäten von Geilings Bräu sowie Getränke aller Art. Ab 20 Uhr sorgt das Mixed Age Orchestra Xanten für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Pop, Rock und Jazz wird es in der Lounge auf der Marsstraße derweil geben. Hier spielt das „Judith Simon“-Trio unter der Leitung des Xanteners Dirk Dressler. Auf dem Marktplatz lädt die St. Victor Bruderschaft Xanten mit Eintritt der Dunkelheit zum großen Zapfenstreich ein.

Auch der große Altstadtmarkt hat wieder einiges zu bieten. An der Klever Straße präsentieren am Freitag ab 18 Uhr – und das ganze Wochenende lang – verschiedene Händler „neues und altes Handwerk“. Mit über 30 Handwerkern bietet der Markt eine Vielfalt an Handwerkskunst – von traditionell gefertigten Waren bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten. Eines der Highlights des diesjährigen Altstadtmarktes sind die Stände mit Handwerkskunst: Erstmalig kommt etwa der Klompenschnitzer Bernhard Berning nach Xanten. Es wird wieder Metall und Holz gesägt, Glasperlen werden gedreht und auch der Filzerin kann bei der Arbeit zugeschaut werden. Besucher haben die Möglichkeit, einzigartige Werke zu erwerben und mit den Handwerkern ins Gespräch zu kommen.

Kulinarische Genüsse

Zudem wird es viele kulinarische Genüsse geben: Es werden Spezialitäten wie Senf, Öl, Käse aus Frankreich, Honig und Salami angeboten. Die Gastronomie der Klever Straße wird die Besucher ebenfalls mit Spezialitäten verwöhnen. Die Pumpennachbarschaft betreibt wieder eine kleine Weinbar.

Musikalisch wird der Altstadtmarkt mit ebenfalls handgemachter Musik untermalt. Freitagabend spielt ab 18 Uhr Franz Melchers am Klavier. Wolfgang Plewan singt zum Teil selbstkomponierte Lieder zur Gitarre. Am Samstag von 11 bis 15 Uhr spielt das Duo „Metermorphose“, Theresa und Frank Kluge, selbstgeschriebene und komponierte Lieder.

Von 15 bis 16 Uhr dürfen sich die Besucher auf ein besonderes Instrument freuen. Anke Schüppel-Slojewski spielt die Harfe und wird die Klever Straße wieder in eine Märchenhafte Stimmung verzaubern.

Zum musikalischen Abschluss des Tages wird die „XBand“, ehemalige Kids Band der Dommusikschule Xanten, unter der Leitung von Jürgen Slojewski spielen. Am Sonntag musizieren wieder Franz Melchers und Wolfgang Plewan. Zum Abschluss des Marktes ab 16 Uhr dürfen sich alle auf die Jazz Band des Saxophonisten Robert Ritscher von der Dommusikschule Xanten freuen.

Der Altstadtmarkt, der die „Mittsommernacht“ in Xanten begleitet, ist nicht nur eine Gelegenheit, lokale Unternehmen und Kunsthandwerker zu unterstützen, sondern auch ein Ort, um neue Freundschaften zu knüpfen und die Gemeinschaft zu stärken. Er hat am Freitag von 18 bis 23 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.