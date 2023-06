Herzlich Willkommen zum Stüppkesmarkt

KRANENBURG. Auf der Internetseite des Kranenburger Stüppkesmarktes läuft die Zeit rückwärts: Der Countdown endet am Freitag, 16. Juni, um 18 Uhr. Dann startet der 15. Kranenburger Stüppkesmarkt.

Alles ehrenamtlich

25 Mitglieder hat der Stüppkesmarkt Verein, das Orga-Team besteht aus zehn Leuten und wenn man sieht, was da auf die Beine gestellt wird, kann man nur den Hut ziehen. Alles, was da an Arbeit geleistet wurde und wird, ist ehrenamtlich und der Kassierer des Vereins, Johannes Elbers, gibt als Veranstaltungsziel in Sachen Finanzen eine „Schwarze Null“ aus. Mehr muss es nicht sein. „Dass das überhaupt möglich wird, verdanken wir allen Unterstützern und wenn Sie in unser Programmheft schauen, werden sie feststellen: das sind ganz schön viele.“

… dann kam Corona

2021 hätte der 15. Stüppkesmarkt stattfinden sollen – es kam: Corona. „Wir haben uns dann entschieden, das Ganze nicht nur um ein Jahr zu verschieben, sondern in unserem Stüppkesmarktrhythmus zu bleiben. Will heißen: Stüppkesmarkt immer in den ungeraden Jahren“, erklärt der Vereinsvorsitzende Theo Poen, der das Programm der dreitägigen Veranstaltungen im Kopf hat. Er und die Vereinskollegen freuen sich „wie Bolle“ auf die tollen Tage und natürlich ist der Wunsch, dass sich auch alle anderen auf den Stüppkesmarkt mit der laufenden Nummer 15 freuen. Man hat schon von Lichtjahren oder Tonnenkilometern gehört – Theo Poen fügt eine neue Zeiteinheit hinzu: „Wir haben 48 Monate warten müssen. Das bedeutet: Wir haben circa 96 Mal die graue Restmülltonne zum Leeren an die Straße gestellt.“ Ja – so hatte man es noch nicht gesehen …

Das Programm

Freitag, 16. Juni

Gestartet wird der Stüppkesmarkt am Freitag, 16. Juni, um 18 Uhr mit einem Wortgottesdienst auf dem Marktplatz. Der Bürgermeister sorgt dann für die offizielle Eröffnung. Mit dabei: Jagdhornbläser, die Tanzgarde „Krunekroane Bienchen“ und das Duo Ulla & Nöppi.

Um 21 Uhr werden die Kranenburger unter „Die Räuber“ fallen, aber keine Angst: Die wollen nur spielen. Theo Poen: „Mit der Kölner Band ‚Die Räuber‘ hoffen wir, dass auch Besucher zu uns kommen, die vielleicht sonst nicht nach Kranenburg gefahren wären.“ Könnte klappen, denn: Der Eintritt ist natürlich frei und das Ende offen.

Samstag, 17. Juni

Auf der Großen Straße und der Mühlenstraße wird dann der Stüppkesmarkt laufen. „Die Mühlenstraße ist traditionell dem Handwerkermarkt vorbehalten. Auf der Großen Straße werden Sie alles finden, was zu einem stilvollen Markt gehört“, sagt Theo Poen. Die Stichworte: Essen, trinken, kaufen, klönen. Um 15 Uhr findet auf der Bühne am Marktplatz eine Mini Playbackshow statt. Erster Preis: Ein Pokal. Poen: „Der ist ungefähr einen Meter hoch.“ Außerdem im Samstagnachmittagsprogramm: die Sambaband ‚Outra Vez‘, die Ballettschule Kranenburg, ‚Nasty little Fly‘ und die ‚Trainsteps‘ (Video Clip Dance). Um 19 Uhr übernehmen Thijs & George mit Unplugged Musik die Bühne. Ab 21 Uhr spielt dann die Coverband ‚Treasure‘. Poen: „Das ist mein ganz persönliches Highlight. Die spielen wirklich alles – da ist jede Musikrichtung dabei.“

Sonntag, 18 Juni

Ab 9.30 Uhr findet auf dem Marktplatz ein Frühstück statt. Jeder kann kommen. Die Brötchen werden gestellt – alles andere sollte man dabei haben. Organisiert wird das Frühstück von ‚Bürger für Bürger‘. Auch für Musik ist natürlich gesorgt. Mit dabei: die Grenzland Big Band, der Musikzug der Allgemeinen Schützengesellschaft Nütterden, die Musikvereniging ‚Ooijse Toekomst‘, der Musikverein Winnekendonk und die Christophorus Grundschule.

Ab 16.30 Uhr auf der Bühne: ‚Rusted Finger‘ und Comedian Patrick Nederkoorn mit seinem Programm ‚Die orangene Gefahr‘. Zum Finale wird noch mal richtig aufgetrumpft. Gedächtnisweltmeister Dr. Boris Nikolai Konrad und Comedian Ludger Kazmierczak (‚Hier ist was los‘) sorgen für das Schlussfeuerwerk. Poen: „Die hatten beide für 2021 zugesagt und sind jetzt mit dabei. Der Ludger ist ja eine Kranenburgse Jung und Konrad wohnt in Kranenburg. Der ist am Tag vorher noch bei einer Veranstaltung in der Schweiz, aber er hat versprochen, dass er zur Zeit bei uns sein wird.“

Eine Probe für die Fußgängerzone

Der 15. Stüppkesmarkt ist – so sehen es Poen und sein Team – quasi eine erste Probe für die Fußgängerzone Große Straße, „die wir ab 2025 haben werden“.

Noch was vergessen? Aber Hallo. Auch diesmal wird es am Samstag und Sonntag (auf der Kirchwiese) ein reichhaltiges Kinderprogramm geben. „Wir fanden, dass da noch Luft nach oben ist“, sagt Sina Winterberg und Frauke Koch. Nicht, dass nicht schon früher einiges für die Kids geboten wurde, aber: Mehr geht immer. Beim großen Kinderfestival werden die Organisatoren unter anderem von den Jugendheimen unterstützt. Winterberg; „Wer sich gern kreativ austoben möchte, kann sich über das Arbeiten mit Speckstein und Filz freuen. Die entstandenen Werkstücke dürfen die Kinder als Erinnerung mitnehmen.“ Auch im Einsatz: die Ballonkünstlerin ‚Danilein vom Niederrhein‘ und der Clown Pepe. Der gehört längst zum Stüppkesmarktinventar. Frauke Koch: „Ein Highlight ist garantiert auch der 9-D-Simulator, mit dem Kinder in eine andere Welt abtauchen können.“

Und dann wäre da noch das Gewinnspiel. Es findet sich im Stüppkesmarkt-Programmheft. 12 Fragen müssen beantwortet werden. Hat man die richtige Antwort, muss im Programmheft der entsprechende Lösungsbuchstabe gefunden und in einem Lösungsbogen eingetragen werden. Das Finale des Stüppkesmarktes beginnt am Sonntag um 18 Uhr mit der Auslosung der Gewinner.

Wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, wird – man muss da kein Prophet sein – am Stüppkesmarktwochenende einiges los sei. Programm (siehe oben) gibt es reichlich und eigentlich sollte für jeden das Passende dabei sein. Dem Kassierer sei eine schwarze Null gewünscht.