24-Jähriger bei Verkehrsunfall ums Leben gekommen

RHEINBERG. Bei einem Verkehrsunfall ist heute Nacht gegen 1 Uhr ein 24-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Autofahrer aus Köln war mit einem weißen Seat auf der Straße An der Rheinberger Heide in Richtung Alpener Straße in Rheinberg unterwegs. In einer Linkskurve kam er in Höhe der Einmündung Römerstraße aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte zunächst mit einem Baum und anschließend mit einem Strommast. Der junge Mann verstarb noch am Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Durch den abgeknickten Strommast war im Ortsteil Annaberg heute Nacht zeitweise der Strom ausgefallen.