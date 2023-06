BOCHUM. Starlight Express feiert Geburtstag: Das Rekord-Musical von Andrew Lloyd Webber rollt seit unglaublichen 35 Jahren durch Bochum und begeistert Zuschauer mit legendärer Musik, rasanter Rollschuh-Action und großen Gefühlen. Kein anderes Musical der Welt spielt so lange an einem Standort – und das mitten im Ruhrgebiet! Ein „Lok-Mittel“ für Generationen von Musicalfans aus der ganzen Republik.

Am 12. Juni 1988 öffnete Starlight Express erstmals seine Pforten. Es war der Beginn einer einmaligen Geschichte, die in den letzten 35 Jahren unzählige Herzen berührte. Heute kann das Kult-Musical auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken: über 12.800 gespielte Shows, mehr als 18 Millionen begeisterte Gäste und über 850 Darsteller aus 27 Nationen, die allabendlich in Bochum den Eisenbahn-Traum eines kleinen Jungen zum Leben erwecken.

Dies muss gebührend gefeiert werden! Am heutigen Mittwoch, 14. Juni um 18.30 Uhr, wird mit 22 neuen Starlight Express-Stars, die das bestehende Ensemble seit Ende Mai komplettieren, die offizielle Geburtstagsvorstellung zelebriert.

„Das Musical hat in den letzten 35 Jahren Generationen von Zuschauern aus ganz Deutschland ins Ruhrgebiet gelockt und begeistert. Zusammen mit einem großartigen Team werden wir weiterhin dafür sorgen, dass Bochum ein Musical-Magnet bleibt und unsere Gäste mit einem Lächeln im Gesicht das Theater verlassen“, freut sich Starlight Express-Geschäftsführer Jürgen Marx.

Tickets und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.starlight-express.de.