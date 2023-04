ORSOY. Menschen sind individuell und werden doch immer wieder in eine Norm „gepresst“. Doch was ist diese Norm überhaupt? Und was ist, wenn jemand davon abweicht? Welcher Grad der Abweichung ist normal und ab wann wird es „kritisch“? Diese Fragen stellt Franca Cerutti in ihrem Ratgeber „Psychologie to go! – Wie verrückt sind wir eigentlich?“.

Den Untertitel hat die Orsoyer Psychologin und Psychotherapeutin ganz bewusst gewählt. „Jeder Mensch ist etwas ,verrückt‘. Jeder Mensch weicht in bestimmten Bereichen von der Norm ab, sei es weil er eine Spur pessimistischer, perfektionistischer, ängstlicher oder chaotischer ist oder weil er ein spezielleres Essverhalten hat“, sagt die 46-Jährige. Vieles davon sei eigentlich total verbreitet.

„Manche denken nur, es sei crazy, bis sie jemanden treffen, dem es genauso geht“, fügt Cerutti hinzu. In ihrem Buch zeigt sie jedoch auch auf, ab wann bestimmte Verhaltensweisen zu weit weg von der „Norm“ sind – beispielsweise wenn die Angst das komplette Leben und Denken beeinflusst. „Dann braucht man professionelle Hilfe“, weiß Cerutti. In „Psychologie to go!“ verrät sie nicht nur ehrliches und überraschendes über die menschliche Psyche, sondern sie gibt ihren Leserinnen und Lesern auch Checklisten mit an die Hand, mit denen jeder für sich checken kann, ob vielleicht in einer Marotte bereits eine psychische Erkrankung steckt.

Checklisten

Mit ihrem 300-seitigen Buch möchte Cerutti jedoch keine Angst verbreiten. Es sollen keine psychischen Erkrankungen erschaffen werden, wo keine sind. „Das ist ja die Idee hinter den Checklisten. Erst wenn jemand etwa vier Mal mit ,Ja‘ antwortet, sollte er sich psychologische Hilfe suchen“, sagt Cerutti. Ansonsten stehe die Aufklärung im Fokus. „Ich möchte vor allem entstigmatisieren. In den vergangenen Jahren ist in dieser Hinsicht schon sehr viel passiert. Psychische Erkrankungen werden von der Gesellschaft immer mehr akzeptiert, aber es gibt auch immer noch Sprüche wie: Der hat doch nichts. Der lächelt doch immer noch – obwohl der Betroffene vielleicht gerade seine letzte Kraft zusammennimmt, um überhaupt noch lächeln zu können“, sagt Cerutti.

Nummer eins: Angststörung

Die Psychologin hat ihr Buch den drei häufigsten psychischen Erkrankungen gewidmet: den Angststörungen, die mit 15 Prozent am häufigsten vorkommen, den Depressionen (acht Prozent) und den Suchterkrankungen, hier vor allem Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit (fünf Prozent). „Die Alkoholsucht wird noch am meisten tabuisiert und vor allem unterschätzt. Dabei kommt sie häufiger vor als man denkt. In meinem Praxisalltag habe ich ständig mit ihr zu tun“, sagt Cerutti. Selbst ein regelmäßiger Konsum am Wochenende oder das (fast) tägliche Glas Wein am Abend könnte eine Alkoholsucht bedeuten.

Aus dem Praxisalltag

Anders als ihr sehr erfolgreicher Podcast „Psychologie to go!“, mit dem Franca Cerutti in der Rubrik Gesundheit bundesweit ganz weit vorne platziert ist, habe das gleichnamige Buch vielmehr mit ihrem Praxisalltag zu tun. „Ich bin auch als Autorin immer noch ich. Ich habe das Buch genauso schnörkellos und authentisch geschrieben, wie ich auch im Podcast bin. Aber während es im Podcast oftmals fröhlicher zugeht, berichte ich im Buch vollkommen aus meinem Praxisalltag – und der ist nun mal selten positiv. Zu mir kommen die Leute, wenn sie verzweifelt sind. Ich fange bei meinen Patienten bei minus acht an und versuche sie auf eine normale Null zu bringen. Bei einem Life-Coach geht es mehr um Selbstoptimierung. Da wollen die Klienten von einer guten fünf auf eine noch bessere sieben kommen“, erläutert Cerutti. Ihr Ratgeber sei aber mitnichten nur etwas für Betroffene. „Statistisch gesehen kommt jeder mit dem Thema psychische Erkrankungen im Laufe seines Lebens in Berührung – sei es als Betroffener selbst, als Angehöriger oder als jemand, der im Privatleben oder im Beruf jemanden kennenlernt, der betroffen ist“, sagt die Psychologin, die in ihrem Ratgeber auch Tipps für Angehörige gibt.

Drei Themen – je ein Kapitel

Den drei großen Themen – Angststörungen, Depressionen und Sucht (Alkohol- und Medikamentenabhänigkeit – widmet die 46-Jährige je ein Kapitel. Jedes davon ist ähnlich aufgebaut: Zuerst erklärt sie jeweils für jeden verstehbar, was man zur Angst, Depression oder Sucht wissen muss. Dazu benennt sie Fakten, wie etwa zum Thema Phobien. Zum besseren Verständnis hat sie den Text mit wertvollen Grafiken ergänzt. „Sie stammen ebenfalls aus meiner Praxisarbeit, wo ich immer an der Flipchart stehe und Grafiken male. Sie gehören einfach zu mir. Das bin ich“, sagt Cerutti. Aus ihrem Alltag hat die 46-Jährige auch verschiedene und spannende Fallgeschichten in den Ratgeber übernommen. „Ich habe sie natürlich so extrahiert, dass man keine Rückschlüsse auf die Personen ziehen kann. Aber jede Fallgeschichte ist wirklich wahr“, sagt Cerutti. Jedes Kapitel beendet sie mit Tipps, Tools und Therapiehinweisen sowie einer Checkliste, bei der sie Hinweise auf „Red Flags“, also Warnsignale gibt. (Zu) viele „Red Flags“ bedeuten, dass professionelle Hilfe gesucht werden solle.

Co-Autor

Das Buch hat Franca Cerutti gemeinsam mit ihrem Mann und Co-Autor Christian Weiss geschrieben. „Wir ergänzen uns einfach super. Er ist Psychiater und bringt damit nochmal einen anderen Blickwinkel auf psychische Erkrankungen mit. Er sieht sie auch aus der medizinischen Sicht und kann zum Beispiel bei der Alkoholabhängigkeit auch erklären, was diese im Körper anrichtet und warum ein Glas Sekt für den Alkoholkranken genauso schädlich ist wie eine Zigarette für den Ex-Raucher“, sagt Cerutti, die anderthalb Jahre an dem Buch gearbeitet hat und seit dem Start ihres erfolgreichen Podcasts im Januar 2020 Anfragen mehrerer Verlage erhielt. „Anfangs habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, aber irgendwann fand ich das doch spannend und habe dann eine ganz liebe Lektorin gefunden, die sich sehr bemüht hat. Der Verlag hat mir zudem freie Hand gelassen“, sagt Cerutti.

Fortsetzung?

Psychologische Themen für ein Buch habe es viele gegeben. Sehr bewusst habe sie sich aber für die drei häufigsten psychischen Erkrankungen entschieden. „Ich musste mich präzisieren, sonst wäre es zu ausschweifend geworden“, sagt die Orsoyerin. Zudem würden alle drei irgendwie auch zusammengehören, wie die Psychologin weiß: „Oft ist zuerst die Angststörung da, die dann in eine Depression übergeht. Ihre Symptome werden häufig versucht durch Alkohol- oder Medikamentenmissbrauch versucht zu lindern, was langfristig natürlich nicht klappt.“ Natürlich gibt es aber noch weitaus mehr psychologische Themen, die Aufmerksamkeit benötigen. Cerutti kann sich deshalb gut vorstellen, dass es irgendwann eine Fortsetzung des Buches mit anderen Schwerpunkten wie etwa das Thema Essstörung geben könnte.

Das knapp 300-seitige Buch „Psychologie to go! – Wie verrückt sind wir eigentlich?“ von Franca Cerutti ist im Knaur-Verlag erschienen und kostet 20 Euro.