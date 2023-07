Stadttheater Emmerich stellt neues Programm vor

EMMERICH. „Die Coronazeit ist vorbei, und wir können wieder aus dem Vollen schöpfen“, sagt Andrea Joosten, stellvertretende Betriebsleiterin für Kultur und Künste der Stadt Emmerich. Damit ist das neue Theaterprogramm gemeint, das jedes Jahr eine Vielzahl von Menschen zur Unterhaltung in das Stadttheater Emmerich lockt. Die neue Saison beginnt im Juli. Dafür wurde jetzt das neue Programm bis Mai 2024 vorgestellt.

„Wir haben in dieser Saison einen Mix aus 44 Veranstaltungen, mit dem wir sehr zufrieden sind. Es ist für jeden etwas dabei“, verspricht Joosten. Den Fokus bieten zahlreiche „Abende für die Lachmuskeln“, die mit dem Kabarett von Sebastian Schnoy am Samstag, 9. September, in das Programm einleiten.

“Lachen ist die beste Medizin”

Weitere Highlights aus dem Sektor Comedy sind dazu namhafte Künstler wie René Steinberger und Doc Esser mit ihrem Programm „Lachen und die beste Medizin“, bei dem sie den elementaren Fragen des Seins auf den Grund gehen und dem Thema, wie man Kopf und Körper in Einklang bringt (21. Oktober).

Es folgen außerdem das neue Programm von Pawel Popolski (1. März 2024) und die beiden TV-Bekanntheiten Bernhard Hoëcker und Guido Cantz, die die Zuschauer mit ihren Comedy-Shows am Donnerstag, 14. März 2024, und Freitag, 12. April 2024, belustigen werden.

Etwas besonderes zum Weltfrauentag

Besonders am Herzen liegen Andrea Joosten und Sabine Sdrenka, ebenfalls im Bereich Kultur und Künste für die Stadt Emmerich tätig, eine Veranstaltung zum Weltfrauentag (8. Mai 2024): „Wir freuen uns sehr, zum Weltfrauentag wieder Frieda Braun begrüßen zu dürfen, die ihr neuntes Programm ,Erstmal durchatmen!‘ vorstellen wird.“

Die Comedienne vereint in ihrem Programm viele starke Charaktere unterschiedlicher Frauen und gibt auf lustige Weise Ratschläge, die helfen sollen, das Leben nicht immer allzu ernst zu nehmen.

Auch für die Kleinen ist viel dabei

Auch Kinder kommen in dieser Saison nicht zu kurz. Pettersson und Findus sind am Dienstag, 16. April 2024, mit dem Theaterstück „Pettersson zeltet“ auf der Bühne zu sehen. Das Musical „Die Schneekönigin“ lässt bereits am 4. November die kleine Zuschauer in eine verschneite Traumwelt eintauchen.

Highlights für die ganze Familie bietet vor allem die Zaubershow „Die Unfassbaren“ (14. Oktober). Mit einer Mischung aus Magie, Comedy und Hypnose werden Familien von Magier Ben David und Hypnotiseur Christo in ihren Bann gezogen.

Zum 55. Jubiläum des Stadttheaters Emmerich wird außerdem das beliebte Improvisationstheater „Die Springmaus“ aufgeführt (8. Dezember). Musikalisch-tänzerisch bieten in dieser Saison unter anderem die irischen „Dance Masters“ ein rhythmisches Bühnenprogramm (22. November). Ingolf Lück kommt ebenfalls mit einem musikalischen Stück ins Stadttheater: In „Brauchen sie eine Quittung?“ erzählt der Künstler mit Anja Kruse vom Loslassen und Kennenlernen (21. September).

Weitere Informationen

Alle Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen und Künstlern, wie dem Salonorchester Schwarze Rose und der klassischen Ballettaufführung des Stücks „Der Nussknacker“, gibt es auf der Internetseite des Stadttheaters unter www.emmerich.de/stadttheater-emmerich.

Preislich orientieren sich die Tickets an den Vorjahren. „Alles um uns herum wird teurer, dazu möchten wir einen Ausgleich schaffen“, erklärt Joosten. Abonnements können weiterhin jederzeit abgeschlossen werden, aber auch ohne Abo ist der Ticketkauf normal möglich.