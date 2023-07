DORTMUND. Ferien, Freizeit, Family-Friday im Fußballmuseum! Auch in diesen Sommerferien gibt’s in der Erlebniswelt direkt am Dortmunder Hauptbahnhof für alle Familien den Family-Friday. Heißt: An jedem Ferien-Freitag gibt es 20 Prozent Rabatt auf das Familienticket.

Das Ferienprogramm ist an jedem Ferientag prall gefüllt: Die Familienführung startet täglich um 11.30 Uhr. Um 14 Uhr werden dann die extragroßen Bälle rausgeholt; beim Bubble Fußball auf dem Spielfeld gibt es traditionell kein Halten mehr.

Speziell für Kinder gibt es während der gesamten Sommerferien einen Reisepass, der sie im Verlauf einer Rallye durch die Ausstellung in verschiedene Länder der Welt führt. Womöglich machen sie sogar einen Abstecher nach Australien und Neuseeland, wo die Nationalmannschaft der Frauen im Sommer um die WM-Krone spielt.

Ziemlich sicher aber kommen sie in die Schweiz, genauer gesagt nach Bern. Aus dem Nichts hören sie dort, dass Rahn aus dem Hintergrund schießen müsste.

Sommermärchen

Die Besucher erleben fortan noch einmal, wie Gerd Müller aus der Drehung trifft, Olli Bierhoff das Golden Goal erzielt, wie ein Sommer zum Märchen wird, und wie Deutschland schon zur Halbzeit 5:0 gegen Brasilien führt. Gefühle kriechen empor. Ausgelöst durch ein Stück Stoff, gezeichnet von Spuren harter Zweikämpfe. Durch Geräusche, Stimmen, Jubel. Durch unvergessene Spielszenen. Durch Schuhe, denen noch Gras anhaftet. Durch Pokale, in denen sich der Glanz großer Fußballmomente spiegelt. Im Wunder von Bern mit Fritz Walter. Bei der goldenen Generation um Philipp Lahm. Im 3D-Kino mit Leroy Sané. In der Schatzkammer. In der Hall of Fame des deutschen Fußballs, in der Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus zusammen mit Silvia Neid und Nadine Angerer spielen. Und in der Arena, in der Klein und Groß selbst kicken können. Ein Besuch im Deutschen Fußballmuseum in

Heimspiel für die ganze Familie

Ein Besuch im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ist ein Heimspiel für die ganze Familie. Das Museum hat während der Ferien, dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, 18-Jährige haben mit dem KulturPass freien Eintritt.

Weitere Infos und Tickets gibt es im Internet unter www.fussballmuseum.de und unter Telefon 0231/22 22 19 54.

