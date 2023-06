STRAELEN. Unter dem Titel „Stroelse Soomer“ wird am kommenden Wochenende das Stadtfest in der Blumenstadt gefeiert. Von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, erwartet die Besucher an drei Tagen ein vielfältiges Familien- und Musikprogramm in der Innenstadt.

Eröffnet wird der Stroelse Soomer am Freitag, 30. Juni, um 18 Uhr durch Bürgermeister Bernd Kuse und das Straelener Blumenmädchen Johanna Heufs auf der Marktplatzbühne. Ab 18.30 Uhr startet das Musikprogramm mit der Blasmusikkapelle „Rheinische Bayernmusikanten“. Anschließend erobert die „Kamelle Kapelle“ die Bühne. Die Stimmungsbrassband aus der Eifel hat sich einen Namen als Stimmungsgarant gemacht und präsentiert dem Straelener Publikum bekannte Partyklassiker im Brass-Gewand. Höhepunkt der „Stroelse Brass-Nacht“ am Freitagabend ist ab 23 Uhr dann der Auftritt von „Druckluft“. Die Brass- und Performanceband aus Bonn verspricht eine energiegeladene Show wie eine Achterbahn, von der man nicht genug kriegen kann. Mit über 250 Auftritten im Jahr zählt „Druckluft“ zu den meistgebuchten Live-Bands Deutschlands!

Electro-Stage am Klosterplatz

„Am Samstag starten wir um 16 Uhr mit dem Platzkonzert des Musikvereins Herongen“, kündigt Simon Hoffmanns vom Straelener Stadtmarketing an. „Abends bringen dann die Bands Mad Memories ab 18 Uhr und Nightspot ab 20.30 Uhr mit Rock- und Pop-Covermusik Stimmung auf die Marktbühne.“ Er freut sich, dass auch der Klosterplatz mit der „Stroelse Soomer Eelctro-Stage“ in diesem Jahr wieder als Veranstaltungsort in das Stadtfest eingebunden werden kann. „Es war uns wichtig, vor allem für das jüngere Publikum ein alternatives Musikprogramm zu bieten und wir freuen uns, dass wir dafür verschiedene DJs gewinnen konnten.“ Am Freitag, 30. Juni, geht es los um 18 Uhr mit DJ Momo, gefolgt von TFY (19 Uhr), Stilbruch (20 Uhr), Jona (21 Uhr), Bosep (22 Uhr) und #Heimkommen (23 Uhr). Am Samstag, 1. Juli, startet das Set mit DJ Momo (18 Uhr), es folgen Mush-T (19 Uhr), Dunkle Gestalt 4763 (20.30 Uhr), Heinrich & Heine (22 Uhr) und Krumm & Schief (23.30 Uhr).

Verkaufsoffener Sonntag

Der Stadtfest-Sonntag startet traditionell mit dem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr auf dem Markt. Ab 11 Uhr öffnet dann der Sommermarkt, der sich quer durch die Innenstadt zieht. Erstmals findet auch ein Kunstmarkt im Rahmen des Stroelse Soomer statt, der sogenannte Stroelse Kööns-Meärt. „Wir freuen uns sehr über das große Interesse an diesem Projekt“, sagt Simon Hoffmanns. „Künstler verschiedenster Stilrichtungen präsentierten ein breites Spektrum und zeigen teilweise auch direkt vor Ort, wie Kunst entsteht.“ Bis 18 Uhr findet der Kunstmarkt auf dem Klosterplatz und der Klosterstraße statt.

Traditionell laden die Straelener Einzelhändler zum Stadtfest zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Ab 13 Uhr öffnen sie ihre Geschäfte und halten viele Angebote und Aktionen bereit. Musik, Spiel und Spaß für die ganze Familie gibt es auch am Sonntag auf dem Markt. Um 11.30 Uhr gibt der Musikverein Cäcilia Straelen ein Platzkonzert, ab 13 Uhr und ab 16 Uhr können sich die Besucher auf ein tolles Programm aus Jonglage und Feuershow mit dem Jongliertheater Hironimus freuen. Um 14.30 Uhr und um 16.30 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung durch die Joekskepel „Flabbedeius“. Finaler Act am Sonntag ist die Band „EgoEcho“ vom Niederrhein, die bis etwa 21 Uhr mit eingängigem Pop-Rock den Stroelse Soomer musikalisch ausklingen lassen.

Tickets für Straelen Live

Und auch die nächsten Veranstaltungen sind beim Stadtmarketing Straelen schon in Planung: Am Samstag, 2. September, steht das Kneipenmusikfestival „Straelen Live“ auf dem Programm. Der Vorverkauf startet zum Straelener Stadtfest. Tickets sind am kommenden Wochenende am Infostand der Stadt Straelen auf dem Marktplatz erhältlich.