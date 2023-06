Betrügerische Anrufe von falschen Polizeibeamten

WEEZE. (ots) Im Bereich Weeze kam es am Montag, 26. Juni, vermehrt zu Anrufen von falschen Polizisten. Senioren wurde vorgegaukelt, dass ein Einbrecher in der Nähe ihres Hauses festgenommen wurde und sie deshalb ihre Vermögensstände schützen sollten. Bislang reagierten alle Angerufenen richtig und beendeten das Gespräch. Hier noch einmal die Warnung der Polizei: “Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen und persönlichen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf und informieren Sie ggf. Ihre Angehörigen. Wenn die Polizei Sie kontaktiert wird nie die Nummer 110 angezeigt! Polizeibeamte fragen Sie am Telefon nicht nach Ihren Vermögensverhältnissen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob tatsächlich ein Polizist am Telefon ist, legen Sie auf und kontaktieren Sie die örtliche Polizei oder den Notruf. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige.”