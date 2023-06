Unfallflucht auf der Rheinbrücke: 46-Jähriger schwerstverletzt

EMMERICH (ots). Auf der für den Verkehr gesperrten Emmericher Rheinbrücke ereignete sich am Sonntag, 25. Juni, gegen 7.53 Uhr, ein Unfall, bei dem ein 46-jähriger Mann schwerstverletzt wurde. Ein 26-Jähriger aus Emmerich fuhr mit einem Mercedes trotz der aktuellen Sperrung auf die Emmericher Rheinbrücke auf. Im Bereich der Baustelle verluden Arbeiter mit Hilfe eines Gabelstablers einen Stahlträger. Der junge Mann fuhr mit seinem Wagen gegen diesen hängenden Stahlträger. Der 46-jährige Bauarbeiter, der neben dem Stahlträger stand, wurde von diesem getroffen und schwerst verletzt. Er musste nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Der Unfallverursacher flüchtete über die Rheinbrücke in Richtung Emmerich. Im Rahmen der Fahndung trafen die Einsatzkräfte auf den im Frontbereich beschädigten Unfallwagen und nahmen den Fahrer mit zur Wache. Der Alkohol- und Drogenvortest verlief jeweils positiv, so dass Blutproben angeordnet wurden. Das Verkehrsunfallaufnahme Team der Kreispolizeibehörde Kleve wurde zur Unfallstelle entsandt. Der polizeiliche Opferschutz übernahm die Benachrichtigung und Betreuung der Angehörigen. Der Pkw wurde sichergestellt. Den jungen Fahrer aus Emmerich erwartet ein Strafverfahren.