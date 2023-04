KLEVE. „Heute ist ein ganz besonderer Tag – ein Meilenstein für den Tiergarten Kleve“, freut sich Tiergartenleiter Martin Polotzek über die Eröffnung des neuen Fantasy-Abenteuerspielplatzes.

„Mit unserem neuen, integrativen Fantasy-Abenteuerspielplatz ist ein neues Aushängeschild für unseren Tiergarten und die Stadt Kleve entstanden, welches auf den Tiergarten Kleve maßgeschneidert wurde. So passt er thematisch hervorragend in unseren zukünftigen Themenbereich Asien und spiegelt – ganz typisch für Kleve – eine Ober- sowie eine Unterstadt wider. Nachdem die Kinder und Jugendlichen hier klettern können wie ein Roter Panda, taucht auch unser Wappentier immer wieder an der ein oder anderen Stelle auf, sodass wir mit dem Spielplatz ein neues, einzigartiges Highlight für Kleve geschaffen haben, was perfekt zu uns passt.“

Zur Eröffnung sind zahlreiche Gäste gekommen – darunter auch Ingo Marks, Geschäftsführer und Inhaber des Playmore Fantasy-Spieleladen in Kleve, der die Patenschaft für den neuen Abenteuerspielplatz übernimmt: „Ich freue mich sehr, dass ich die Patenschaft für dieses tolle Highlight übernehmen darf, und möchte die Kinder nicht länger auf die Folter spannen, dass sie nun den neuen Playmore Fantasy-Abenteuerspielplatz stürmen dürfen.“ Und dann ging der Countdown los. 3-2-1. Vorstandsmitglied Rebecca Schoofs, Tiergartenleiter Martin Polotzek und Spielplatzpate Ingo Marks schneiden feierlich das Eröffnungsband durch und zahlreiche Kinder stürmen den Spielplatz.

300.000 Euro hat der neue Playmore Fantasy-Abenteuerspielplatz gekostet. Finanziert wurde er durch die beiden Großspenden der Ikea Stiftung und Playmore Fantasy sowie durch Eigenmittel des Tiergartens. Knapp anderthalb Jahre vergingen von der ersten Idee bis zur heutigen Fertigstellung, wobei die reine Bauzeit mit weniger als drei Monaten äußerst kurz war.

Dank an Stiftung, Helfer und Sponsoren

„Ganz besonders möchte ich mich neben unserem Spielplatzpaten Ingo Marks auch bei der Ikea Stiftung bedanken, die uns bei der Anschaffung des integrativen Rollstuhlfahrerkarussells finanziell unterstützt hat“, so Tiergartenleiter Polotzek. „Auch Peter Fleckenstein von der Firma Proelan sowie den Firmen Spielart und Kinderland sowie deren Mitarbeiter gilt mein Dank für die fantastische Umsetzung dieses Spielplatzes. Außerdem möchte ich mich bei Verweyen Erdbewegung bedanken, die uns bei den Bauarbeiten unterstützt haben. Mein größter Dank gilt jedoch unseren Mitarbeitern, die in den letzten Wochen das Unmögliche möglich gemacht haben und alles dafür gegeben haben, dass wir heute diese neue Attraktion eröffnen können!“

Der Tiergarten Kleve mit dem neuen Playmore Fantasy-Abenteuerspielplatz ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Kinder und Jugendliche können sich auf zahlreiche Spiel- und Klettermöglichkeiten für jedes Alter sowie das erste rollstuhlgerechte Karussell in Kleve freuen. Außerdem warten die neuen Zwergseidenäffchen sowie die neue Rote Pandaanlage auf die Tiergartengäste. Weitere Informationen unter www.tiergarten-kleve.de.