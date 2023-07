Als vollen Erfolg kann die Stadt Straelen das diesjährige Stadtfest „Stroelse Soomer“ verbuchen. Das abwechslungsreiche Programm aus Musik, Unterhaltung, Kunst und Shopping-Spaß lockte an den drei Tagen zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Bürgermeister Bernd Kuse und das Straelener Blumenmädchen Johanna Heufs eröffneten das Stadtfest am Freitagabend offiziell und gaben mit dem obligatorischen Fassanstich den Startschuss für den Stroelse Soomer. Mit der Stroelse Brass Nacht startete am Freitag das Musikprogramm auf dem Marktplatz. „Kamelle Kapelle“ aus der Eifel und „Druckluft“ aus Bonn ließen mit schmissigen Sounds und explosiven Shows das Stimmungsbarometer steigen. Am Samstagabend rockte unter anderem die Band „Nightspot“ die Marktbühne und sorgte für einen gelungenen Partyabend in der Innenstadt. Und auch der Klosterplatz wurde in diesem Jahr wieder in das Stadtfest eingebunden. Hier legten bekannte DJs auf und zelebrierten zwei lange Partynächte mit feinster Elecronic Dance Music. Ein bunter Sommermarkt zog sich dann am Sonntag quer durch die Innenstadt. Mit dabei auch zahlreiche Künstler, die ihre Werke im Rahmen des ersten Stroelse Kööns-Meärt präsentierten. Zudem veranstalteten die Einzelhändler einen verkaufsoffenen Sonntag.

NN-Fotos: Theo Leie und Gerhard Seybert