NIEDERRHEIN. Wenn sich die Motorradfahrer des Unternehmens Zündkerze zur alljährlichen Ausfahrt treffen, dann ist das ein ganz besonderes Erlebnis – sowohl für die Biker, als auch für ihre Beifahrer. Die integrative Tour, bei der Menschen mit Handicap im Beiwagen oder auf dem Rücksitz Platz nehmen, findet in diesem Jahr am Samstag, 24. Juni, auf einer rund 80 Kilometer langen Strecke in und rund um Sonsbeck statt.

„Es haben sich schon viele Fahrer mit Beiwagen und Trike angemeldet, es können aber gerne noch mehr werden“, sagt Stefanie Michaelis, seit der ersten Tour in 1999 Mitorganisatorin. Die Vereinsgründung (als gemeinnützig anerkannt) fand erst 2013 zum 15. Jubiläum statt. „Im ersten Jahr waren es zehn bis zwölf Gespanne, heute sind es rund 200“, freut sich Michaelis, dass mittlerweile Fahrer vom gesamten Niederrhein dabei sind. Die Idee: Zwei Gruppen, Biker und Menschen mit Behinderung, die ansonsten vielleicht nicht viel miteinander zu tun haben, zusammenzubringen. „Es geht um Integration und Teilhabe und wir fanden und finden es spannend, wenn die Leute etwas gemeinsam machen und ein tolles Gemeinschaftserlebnis haben“, erklärt Michaelis. Viele Fahrer und Beifahrer sind schon seit Jahren dabei und es seien richtige Freundschaften entstanden. Michaelis: „Das ist ein wunderbarer Nebeneffekt und nachhaltig integrativ.“

Nachfrage ist groß

In diesem Jahr war die Nachfrage nach freien Mitfahrplätzen so groß, dass die Annahme bereits nach drei Tagen schließen musste. Für die Motorradfahrer gilt das nicht. „Wer mitmachen möchte, kann sich noch bis Freitagabend melden und dann sehen wir spontan, wen wir noch auf welchem Gespann unterbringen können“, erklärt Michaelis. Unterstützen kann man die Teilnehmer auch am Straßenrand. „In einigen Orten haben sich im Laufe der Zeit kleine Straßenfeste etabliert. Die Leute kommen zusammen, haben eine gute Zeit und winken uns zu“, ist Michaelis immer wieder beeindruckt und lädt alle zur „Teilhabe“ ein.

-Anzeige-

Los geht es an dem Samstag gegen 11 Uhr am Rathaus in Sonsbeck. Über Labbeck und Marienbaum geht es über den Rheindamm nach Vynen, über Varus- und Augustusring in Xanten nach Veen und weiter nach Bönninghardt über Zitterhuck nach Hamb. Dort wird im Innenhof der Wohnanlage St. Bernadin eine Pause eingelegt. Das hat sich bewährt, denn vor Ort gibt es nicht nur Erfrischungsgetränke und Eis, sondern auch behindertengerechte Toiletten. Anschließend geht es über Beerenbrouckstraße und B 58 zunächst nach Issum, dann wieder in Richtung Kapellen und zurück nach Sonsbeck. Ankunft ist gegen 14.30 Uhr am Abenteuerspielplatz an der Parkstraße, denn dann wird gemeinsam gegrillt. Auf dem Gelände, auf dem die Fahrer bereits am Freitagabend ab 18 Uhr ihre Zelte aufschlagen können, gibt es natürlich ebenfalls barrierefreie Sanitäranlagen.

Das Frühstück am Samstag und Sonntag sowie das Grillen sind für die Teilnehmer kostenlos. Vor Ort gibt es Spendenboxen, denn der Verein ist auf Spenden angewiesen. Für das ehrenamtliche Engagament wurde Unternehmen Zündkerze bereits mehrfach ausgezeichnet und mit Förderpreisen bedacht. Im Dezember 2014 sicherten sich die Sonsbecker auf Bundesebene im Rahmen des nationalen Bürgerpreises in der Kategorie „Publikumspreis“ sogar den ersten Platz. Weitere Informationen zu Verein und Ausfahrt findet man im Netz unter www.unternehmen-zuendkerze.de.