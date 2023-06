Goch/Weeze: Schwerer Unfall an der Anschlusstelle A57

GOCH/WEEZE (ots). Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagmittag, 16. Juni, 13.39 Uhr, bei Weeze, auf der A 57 Richtung Nimwegen, wurden drei Fahrzeuginsassen verletzt. Ein Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallstelle. Den ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein VW Touran an der Anschlussstelle Goch auf die A57 Richtung Nimwegen auf. Ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender Lkw wechselte auf den linken Fahrstreifen, um dem VW das Wechseln vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen zu ermöglichen. Ein auf dem linken Fahrstreifen nachfolgender Kia Stinger prallte daraufhin auf das Heck des Lkw. Der Pkw Kia überschlug sich und geriet in Brand. Der Fahrzeugführer des Kia verstarb infolge seiner Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die beiden Beifahrer kamen mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Touran wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallteam der Kreispolizeibehörde Kleve sicherte vor Ort die Unfallspuren. Während der Rettungs – und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme blieb die Richtungsfahrbahn Nimwegen voll gesperrt. Die Sperrung dauerte bis gegen Mitternacht an. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.