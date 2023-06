EMMERICH. Zum dritten Mal findet nun schon das Sommerfestival „Emmerich im Sommer“ entlang der Rheinpromenade, im Rheinpark und in der Innenstadt statt. Besucher können sich bis zum 29. Juli erneut auf viel Musik, vielseitiges Essen und andere Spektakel freuen. Dabei ist nicht nur Programm für Kinder und Erwachsene gleichermaßen, sondern auch für jeden Geldbeutel. „Es war uns wichtig, ein Festival zu schaffen, dass sich jeder leisten kann und auf dem jeder etwas findet, dass ihm Spaß macht“, sagt Verena van Niersen von der WFG, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing in Emmerich.

Veranstaltet wird das Festival wieder von einem Zusammenschluss der Stadt Emmerich mit der WFG, dem Familienbüro „ebkes“, dem Jugendcafé und der Stadtbücherei, welche alle besondere Aktivitäten anbieten werden. Ein Beispiel ist der Sommerleseclub. Jeden Samstag wird in der Stadtbücherei vorgelesen und Kinder, die sich vorab anmelden, werden zu einer Reise um die Welt mitgenommen.

Über die Zeit des Festivals hinweg, beschäftigen sich die Kinder dann jeden Dienstag und Donnerstag in den Workshops mit Kulturen auf anderen Kontinenten: „Entstanden ist die Idee durch den Film ,In 80 Tagen um die Welt‘.

Unsere Gesellschaft ist sehr vielfältig und divers. Die Kinder sollen damit vertraut gemacht werden, auch im Hinblick auf Menschen mit Migrationshintergrund. Jeder soll sich repräsentiert fühlen“, erläutert Andrea Joosten, Leiterin der Stadtbücherei Emmerich. Die Teilnehmerzahl ist nicht begrenzt, eine Anmeldung ist direkt in der Bücherei vorab möglich.

Das Jugendcafé am Brink ist ebenfalls mit dabei und bietet unter anderem einen Sporttag am Dienstag, 11. Juli, an. Dabei wird es beispielsweise ein Kickerturnier geben. Für alle kreativen Köpfe könnte der GraffitiWorkshop am Freitag, 14. Juli, eine gute Möglichkeit zur Beschäftigung sein. Dabei werden die Außenwände des Jugendcafés verschönert.

Am letzten Tag (29. Juli) legt man besonders Wert auf Gemütlichkeit. Foodtrucks bringen exotisches Essen mit und man könne „gemütlich in der Sonne sitzen und entspannen“, wie van Niersen betont. Oder man widmet sich der Musik beim „Coverstival“ im Rheinpark. Für zehn Euro Eintritt bekommt man hier das Programm von Emmericher Bands zu hören.

Wer an der Abendkasse nicht mehr erfolgreich ist, kann es sich aber auch an der Rheinpromenade gemütlich machen und der Straßenmusik lauschen. Die Musiker (auch lokal aus Emmerich und Umgebung) wechseln ihren Standort jede halbe Stunde, um für Abwechslung und Stimmung zu sorgen. Abends gibt es auf der Stadtplatte um 22 Uhr eine Feuershow und um 23 Uhr dann das beliebte „Lichterglanz Feuerwerk“. Wer dann noch nicht müde ist, kann im Rheinpark noch mehr Musik und Spaß erleben.

Angebote kostenfrei

Alle Veranstaltungen, die „Emmerich im Sommer“ anbietet, sind kostenfrei zu genießen. Das hat das Festival besonders den Sponsoren zu verdanken, deren Ziel es ist, den Besuchern einen sorgenfreien Tag zu bescheren. Weitere Informationen dazu gibt es auf www.wfg-emmerich.de/veranstaltungskalender. Fragen können unter der E-mail info@wfg-emmerich.de gestellt werden.

Foto: J. Kurschatke