Familien- und Inklusionstag bei Fortuna Elten

Erstes Hobby-Fußballturnier und buntes Programm am 10. Juni auf der Platzanlage an der Europastraße

ELTEN. Zum zweiten Mal lädt Fortuna Elten am Samstag, 10. Juni, ab 10 Uhr zum Familien- und Inklusionstag auf die Platzanlage an der Europastraße ein. „Der Auftakt im vergangenen Jahr war gut“, blickt Udo Kersjes vom Betreuerteam der Inklusionsgruppe „Bärenstarkes Team“ der Fortuna zurück, „und hat Hoffnung auf mehr Resonanz gemacht.

Einen besonderen Wettbewerb stellt die Fortuna gemeinsam mit den Eltener St.-Martinus-Schützen auf die Beine. Die Bruderschaft ist mit einer Laserpistole dabei, zudem gibt es ein Ballgeschwindigkeitsmessgerät, gesponsert von der Stiftung „Träumen lohnt sich“ von Fußballprofi Robin Gosens. Dieser stellt auch den Preis, den der Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl aus beiden Aktionen gewinnt: ein handsigniertes Fußballtrikot.

Das weitere Programm umfasst Tanzvorstellungen mit Melanie Fischer von „Selfdance“, Musik von DJ Mirco Hövelmann, der auch zum „Bärenstarken Team“ gehört, eine Hüpfburg für Kinder, sowie Kaffee- und Kuchenverkauf durch die Fortuna. Die weitere Bewirtung übernimmt der Wirt des Sporthauses.

Signiertes Trikot von Robin Gosens zu gewinnen

Um 13 Uhr gibt es eine weitere Premiere: Erstmals findet im Rahmen des Familien- und Inklusionstages ein Kleinfeldturnier für Hobbyteams statt. Dabei wird in Sechser-Teams gespielt. Zwölf Mannschaften haben sich bereits angemeldet, doch bis Dienstag, 30. Mai, sind noch Anmeldungen per E-Mail an udo.kersjes@gmx.de möglich.

Gegen 17.30 Uhr finden die Siegerehrungen aus dem Wettbewerb und dem Hobbyturnier statt, danach klingt der Tag mit einem gemütlichen Beisammensein mit Musik der Band „Hot Rock Devils“ aus.

Trainer gesucht Der FC Fortuna Elten sucht für seine 1. Seniorenmannschaft in der Kreisliga C (Niederrhein) für die neue Saison 2023/2024 einen Trainer. Interessenten melden sich per E-Mail an info@fortuna-elten.de, weitere Infos gibt es unter www.fortuna-elten.de

Für die Teilnehmer aus dem „Bärenstarken Team“ (Training ist immer freitags von 17 bis 19 Uhr an der Europastraße) gibt es dank der Förderung durch den Inklusionsscheck des Landes NRW an diesem Tag ein Frühstück, Mittag- und Abendessen. Ein besonderes Programm gibt es für sie am Familien- und Inklusionstag jedoch nicht, wie Udo Kersjes betont: „Denn Inklusion bedeutet ja, dass es eine Veranstaltung für alle ist. Es heißt nicht, dass sie speziell für Menschen mit Handicap ist – alle können teilnehmen.“