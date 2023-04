LÜLLINGEN. Die offizielle Eröffnung des Informations- und Begegnungszentrums Alte Schule Lüllingen feiert die Dorfgemeinschaft unter Federführung des Natur- und Heimatverein sowie des Fördervereins „Alte Schule“, am Sonntag, 23. April, von 11 bis 18 Uhr, in Verbindung mit einem Frühlingsfest.

Dabei werden auf einer Festmeile vom Dorfplatz bis zur ehemaligen Schule werden von den Dorfbewohnern Blumen, Handwerkskunst, Getränke und Speisen angeboten. Auf der neuen Boulebahn kann man sich betätigen und für Kinder wird es ebenfalls besondere Attraktionen geben. Der Festakt wird ergänzt mit der Verabschiedung der bisherigen und der Ernennung der neuen Heideprinzessin.

Die Lüllinger sind stolz auf ihre neue gute Stube. Aus der Dorfentwicklungsplanung und im Rahmen von Zukunftswerkstätten war bereits vor Jahren der Wunsch entstanden, eine sowohl für Touristen, den heimischen Gartenbau, wie auch für die Lüllinger Bewohner und Vereine nutzbare Einrichtung zu schaffen.

Mit dem Auszug der Feuerwehr aus der Alten Schule und dem Bau eines neuen Gebäudes an der Twistedener Straße, ergab sich nun die Möglichkeit, das zentral im Ortskern liegende ehemalige, denkmalgeschützte Schulgebäude für die gewünschte Nutzung umzubauen.

Jetzt musste schnell gehandelt werden. Ein Nutzungs-, Umbau- und Finanzierungskonzept wurde erstellt. Nach den positiven Erfahrungen beim Umbau des Dorfplatzes, der mit erheblicher Eigenleistung erfolgt war, kam es zu einer vertraglichen Vereinbarung zwischen den obengenannten Vereinen und der Stadt Geldern zur Überlassung des städtischen Gebäudes und einer Nutzung durch die Dorfgemeinschaft.

Die Finanzierung der Gesamtkosten von 384.000 Euro, so hatte man schnell gesehen, könnte nur mit Hilfe von Fördermitteln aus der Dorfentwicklung gelingen. Da kam zur richtigen Zeit, dass sich gerade ein passendes neues Förderprogramm für die sich zu einer Förderregion zusammengeschlossenen Gemeinden, zu der auch Geldern gehört, aufgelegt wurde.

Nach schriftlicher Bewerbung und Vorstellung des Projektes vor dem Projektauswahlgremium der Leader-Region Leistende Landschaft, war dann eine 65-prozentige Förderung in Aussicht. 40.000 Euro steuerte die Stadt Geldern bei und die verbleibende Differenz von 94.000 Euro sollte durch Eigenmittel in Form von Spenden und Eigenleistung erbracht werden.

Zur Erreichung dieses Ziels wurde ein Förderverein gegründet, welcher über Mitgliederbeiträge und Sammlung von Spenden sowie die Koordinierung der Eigenleistungen (2.300 Helferstunden) für die entsprechenden Mittel und Arbeitseinsätze sorgte. Nach erteilter Baugenehmigung und der Bewilligung der Fördermittel durch die Bezirksregierung in Düsseldorf konnte Ende 2020 mit den Baumaßnahmen begonnen werden.

50 Jahre hatte die Feuerwehr die Räumlichkeiten genutzt, nachdem der Schulbetrieb seinerzeit eingestellt wurde. Eine Kernsanierung war fällig.

Zu der erforderlichen Grundrissumgestaltung kamen schall- und brandschutztechnische Maßnahmen. Grundleitungen und die gesamten haustechnischen Anlagen, wie Strom, Wasser, Abwasser und Heizung wurden gänzlich erneuert, eine automatische Lüftungsanlage, neue Fenster und Türen eingebaut. Böden, Decken und Wände mussten schalldämmend neu aufgebaut werden, und das ganze so, dass ein barrierefreier Zugang möglich ist.

Der neu entstandene große Raum für rund 80 Personen ist mittels einer flexiblen Wand unterteilbar und mit Tagungstechnik ausgestattet. Die Möblierung durch Ausstellungs-Vitrinen und Materialschränke, die Teeküche, die Toiletten- und Nebenräume haben ein modernes farblich abgestimmtes Design erhalten. In der ehemaligen Fahrzeuggarage der Feuerwehr befinden sich nun eine riesige selbstleuchtende Karte der Region mit Informationen für Touristen. An drei Bildschirmen kann der Besucher weitere Informationen über das Dorf und den hier ansässigen Gartenbau erhalten.

Zum Nutzungsangebot des Gebäudes kommen die Außenanlagen, mit denen ein gemütlicher Aufenthaltsbereich geschaffen wurde. Der Vorplatzbereich wurde hierfür angehoben, so dass er sich vom Straßenraum absetzt. Eine optisch schöne Platz-Möblierung, eine Boulebahn, eine E-Bike-Ladestation und die Platzbegrünung, für die es insgesamt weitere zusätzliche 16.000 Euro Fördermittel aus dem LeiLa-Regionalbudget für Kleinprojekte gab, runden das Angebot ab. Die Beköstigung ist durch den Landgasthof Luyven oder einen Caterer möglich.

Der ehrenamtliche Einsatz aller an der Realisierung des Projektes Beteiligten wurde bereits durch die Stadt Geldern mit der Vergabe des zweiten Preises beim Heimatpreis 2022 gewürdigt.

Bei einem Tag der offenen Tür im vergangenen Dezember konnten die Lüllinger Bürger bereits die weitgehende Fertigstellung der Arbeiten bewundern. Nunmehr sind am kommenden Sonntag, 23. April, ab 11 Uhr alle Interessierten herzlich eingeladen, die offizielle Eröffnung zu feiern.