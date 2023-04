BERLIN. Bereits zum 18. Mal hat der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) am Donnerstagabend den Medienpreis „Durchblick“ verliehen. Mit dem Durchblick würdigt der BVDA herausragende publizistische Aktivitäten der kostenlosen Wochenzeitungen. Die VRM Mediengruppe, die Niederrhein Nachrichten und die Mediengruppe Parzeller zählen zu den diesjährigen Gewinnern.

„Kostenlose Wochenzeitungen beschäftigen sich mit Themen, die für jeden Menschen relevant sind, mit Sachverhalten, die uns berühren und mit denen wir im Lauf unseres Lebens in Berührung kommen werden. Man könnte also sagen, die Zielgruppe von kostenlosen Wochenzeitungen sind schlicht und einfach wir alle“, hielt Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland, in ihrer Laudatio im Estrel Congress Center in Berlin fest. Bentele stellte den wichtigen Beitrag, den kostenlose Wochenzeitungen für die Gesellschaft und insbesondere das Ehrenamt leisten, heraus: „Anzeigenblätter können in diesem Sinn also ein Sprachrohr und Forum für wichtige Geschichten und gesellschaftlich relevante Themen sein. Sie können dazu beitragen, dass diejenigen, die sich für sozialen Zusammenhalt einsetzen, gehört werden.“

BVDA-Präsident Alexander Lenders betonte in der Folge den gemeinsamen Auftrag des Sozialverbandes VdK und der kostenlosen Wochenzeitungen, Menschen über alle Bevölkerungsschichten hinweg Teilhabe und gleichwertige Lebensverhältnisse zu ermöglichen.

Medienpreis 2023

Gewinner in der Kategorie „Beste journalistische Leistung“ ist in diesem Jahr Heiner Frost von der Niederrhein Nachrichten Verlag GmbH aus Geldern. Die Serie „Paar-Stories“ setzte im Sommer 2022 zwei Monate lang Paare und ihre ganz individuellen Kennenlerngeschichten in den Mittelpunkt. Wie vielfältig die Liebe und ihre Anfänge sein können, beweist Heiner Frost unter anderem mit Beiträgen wie „Der unsichtbare Zweite – Mann liebt Gott. Ein Priester aus Afrika“ oder auch mit „Zum Geburtstag viel Glück – Liebe mit Hindernissen: Die Geschichte zweier Menschen mit einer Behinderung“. Jurymitglied Hendrik Stein, Redaktionsleiter der Funke Berlin Wochenblatt GmbH, über den Gewinnerbeitrag: „Heiner Frost porträtiert Paare mit großer Neugier und viel Einfühlungsvermögen. Dabei überrascht er die Leser mit der Darstellung von Paarkonstellationen, die über Kitsch, Klischees und Konventionen hinausreicht. Dadurch gelingt es ihm, mit seiner Artikelserie die Diversität menschlicher Beziehungen zu verdeutlichen.“

Die „Beste Innovations- und Vermarktungsaktion des Jahres“ kommt in diesem Jahr von der MGV Mediengestaltungs- und Vermarktungs GmbH & Co. KG der Mediengruppe Parzeller aus Fulda. Mit der crossmedialen Kampagne „Gastgeber mit Herz“ startete das Team um Mirko Luis eine Offensive für das lokale Gastgewerbe im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Neben einer breit angelegten redaktionellen Berichterstattung, die ins Digitale verlängert wurde, sorgte auch ein Online-Voting zur Suche von Osthessens beliebtester Kellnerin oder beliebtestem Kellner für Aufmerksamkeit. Mehr als jeder siebte Haushalt in der Region beteiligte sich an der Abstimmung.

Kostenlose Wochenzeitungen verstehen ihren Auftrag in der Versorgung der Menschen mit Informationen und Angeboten aus dem Nahbereich. Dadurch ermöglichen sie gesellschaftliche Teilhabe. Diesem wichtigen Beitrag widmete sich auch die Serie „LeseGut – Lettern, die die Welt bedeuten“, von der VRM GmbH & Co. KG, die den ersten Platz in der Kategorie „Leser- und Verbrauchernähe“ belegt. In Reportagen, Geschichten, Buchtipps und Mitmachaktionen in den gedruckten und digitalen Ausgaben bereitete die Redaktion Informationen, Tipps und Empfehlung rund ums Lesen generationsübergreifend und niedrigschwellig auf. Jurymitglied Michaela Steinhauser, Referatsleiterin beim Zentralverband des Deutschen Handwerks, über die Entscheidung der Fachjury: „Sprache und Lesen ist die Basis für Kommunikation, gesellschaftliche Teilhabe und nicht zuletzt für eine funktionierende Demokratie. Daher ist die Serie ‚LeseGut‘ so wertvoll, da sie gerade jungen Menschen Lust auf Lesen macht“.

Publikumspreis

Zum Ende der Preisverleihung wurde per Live-Abstimmung der Publikumspreis in der Kategorie „Bester Film“ verliehen. Der Publikumspreis zeichnet traditionsgemäß den besten Durchblick-Film, der von den Nominierten aller Kategorien zur Visualisierung ihres Beitrags produziert wird, aus. Gewonnen hat der Film zum Beitrag „Gastgeber mit Herz“ der Mediengruppe Parzeller aus Fulda, der in der Kategorie „Beste Innovations- und Vermarktungsaktion des Jahres“ bereits die Trophäe erhielt.

Durchblick

Mit dem „Durchblick“ zeichnet der BVDA jährlich Preisträger in drei verschiedenen Kategorien aus. Mit dem Medienpreis werden Autoren und Verlage geehrt, die sich um die redaktionelle Qualität und publizistische Bedeutung sowie die Innovationskraft der Anzeigenblätter verdient machen und damit zum positiven Image der Gattung beitragen. Nach einer internen Vorauswahl der Favoriten durch die BVDA-Arbeitskreise kürt eine unabhängige Expertenjury die Gewinner. Moderiert wurde die Preisverleihung von BVDA-Hauptgeschäftsführer Dr. Jörg Eggers und Carina Brinkmann, Leiterin Nachhaltigkeit und Politik im BVDA.