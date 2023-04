NIEDERRHEIN. Äpfel, Kartoffeln, Wurst und Käse, aber auch Frucht-Secco, Gin und Straußeneier aus der Nachbarschaft – der Einkauf regionaler Lebensmittel liegt nicht nur im Trend, ist lecker und nachhaltig, er kann auch zu einem echten Erlebnis werden. Viele Höfe und Manufakturen locken mit Cafés, kleinen und großen Tieren, Workshops und Kinderspaß. Die Hasselter Autorin Susanne Wingels hat es getestet und lädt in ihrem neuesten Nachschlagewerk zu einer kulinarischen Entdeckungsreise entlang des Niederrheins ein. Rund 80 Hofläden stellt sie in längeren Reportagen und Kurzprofilen vor – dazu gibt es praktische Ausflugstipps für die nähere Umgebung wie Badeseen, Tierparks, Museen, Rad- und Wanderwege.

Ob Alpaka-Yoga auf dem Biohof Bolten in Niederkrüchten, Appléritifs von Bislicher Demeter-Obstplantagen, Bockbier aus Büderich, vegane Kuchen aus der Xantener Kriemhild-Mühle, „hinterhältiger“ Ziegenkäse vom Kervendonker Rouenhof oder Koriander-Curry-Käse vom Straetmanshof in Stenden – in Wingels‘ rund 130 Seiten starkem und reich bebildertem Buch findet man neben bekannten Größen wie dem Bauernmarkt Lindchen, der Obstkelterei van Nahmen oder den Spargelhöfen Schippers und Janssen auch viele kleinere und noch nicht ganz so bekannte Läden und Manufakturen, die es zu besuchen lohnt. Ein Geheimtipp ist für den einen oder anderen Leser sicher (noch) die Kaffeemanufaktur Rheinkult in Rees-Millingen. „Diese Leute können Kaffee“, findet Susanne Wingels und schwärmt von der jungen Familie Böing, die mit ebenso klangvollen wie kreativen Mischungen für echten Kaffeegenuss sorgt.

Von Niederkrüchten bis Kranenburg

Schwer beeindruckt hat sie auch der Besuch auf dem Biolandbetrieb Frohnenbruch in Kamp-Lintfort, wo sie ausgesprochen glückliche, freilaufende Schweine erleben durfte. Begeistert hat sie auch das Kevelaerer Landeis, das die Geschwister Mott (neben vielen weiteren Produkten) an der Binnenheide auf der Basis eines 30 Jahre alten Rezepts aus der eigenen Milch und frischen Früchten herstellen. In eine exotische Welt abtauchen kann man auf dem Straußenhof Jeuken in Wetten, altes Handwerk lässt sich in der Donsbrügger Mühle erleben und natürlich sind auch zahlreiche Bauernmärkte von Kleve bis Krefeld mit ganz unterschiedlichen Beschickern in dem Nachschlagewerk enthalten. „Die Auswahl ist nahezu grenzenlos und der Platz in diesem Buch allzu begrenzt“, erhebt Susanne Wingels keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das hat die 53-Jährige, die mittlerweile hauptberuflich schreibt, schnell erkannt. Schon bei der ersten Internet-Recherche stieß sie auf knapp 300 Adressen von Direktvermarktern aus der Region. Deshalb empfiehlt sie, unterwegs „nach links und rechts zu schauen“, denn auch hinter kleinen Hinweisschildern am Wegrand können ungeahnte Köstlichkeiten und spannende Begegnungen warten.

Eine echte Niederrhein-Kennerin

„Niederrhein – Hofläden und Manufakturen“ ist Wingels‘ neuntes Buch, wobei sie neben dem Niederrhein (unter anderem „Niederrhein mit Kindern“, „Dunkle Geschichten vom Niederrhein“, „Heimatglück“ und „Heimatschätze“) auch die Eifel ins Herz geschlossen hat und regelmäßig Recherche-Reisen unternimmt. Im Herbst erscheint „Heimatschätze. Historische Orte in der Eifel entdecken“, für Frühjahr 2024 ist „Umsonst & Draußen – Freizeitspaß am Niederrhein“ in Arbeit.

„Das Buch ist in erster Linie für Leute gedacht, die hier am Niederrhein leben, Wert auf regionale Produkte legen und Lust haben, Neues zu entdecken und auszuprobieren“, sagt Wingels. Im Register finden sich die Höfe und Manufakturen sowohl nach Namen als auch nach Ort und Kategorie (wie „Spargel“, „Selbsternten“ oder „Backwaren“) sortiert, zudem gibt es eine Übersichtskarte, die helfen kann, wenn man einen längeren Ausflug mit mehreren Stationen plant. Erschienen ist „Niederrhein – Hofläden und Manufakturen“ im Wartberg Verlag und kostet 16,90 Euro.