KLEVE. „Heute ist ein besonderer Tag für den Tiergarten Kleve“, freut sich Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Nach einem drei Viertel Jahr Bauzeit können wir nun stolz auf unsere neue, moderne Rote Pandaanlage blicken. Mit über 300 Quadratmeter Fläche bietet sie dreimal so viel Platz wie das alte Gehege. Eine authentische Felskulisse und die originalen, aus Nepal importierten Dekorationen sorgen so für ein Stück Nepal mitten in Kleve.“

250.000 Euro hat der Tiergarten Kleve in den Neubau der Roten Pandaanlage investiert. Damit ist es die bisher teuerste Anlage in der 64-jährigen Geschichte des Familienzoos am Niederrhein. „Ein solch großes Projekt ist ohne die Unterstützung von Sponsoren und Unternehmen der Region, die uns beim Bau geholfen haben, nicht möglich“, so Polotzek. „Daher möchte ich mich bei allen bedanken, die zur Entstehung der Pandaanlage beigetragen haben- sei es durch eine finanzielle Unterstützung oder die Kooperation beim Bau. Mein größter Dank gilt unseren 31 Mitarbeitern, die tagtäglich dafür sorgen, dass es unseren 300 Tieren gut geht, alle Gäste zufrieden sind und solch tolle Projekte wie die Pandaanlage realisieren.“

Dank an die Sponsoren

Die Sparkasse Rhein-Maas hat als Hauptsponsor der neuen Roten Pandaanlage deren Bau mit zwei großzügigen Spenden unterstützt. Thomas Müller, Mitglied des Vorstands der Sparkasse Rhein-Maas, zeigt sich beeindruckt von der jüngsten Entwicklung des Tiergartens und der neuen Roten Pandaanlage: „Als Sparkasse Rhein-Maas liegen uns der Tiergarten Kleve und die Menschen der Region am Herzen. Daher ist es mir eine große Ehre, heute bei der feierlichen Eröffnung der neuen Roten Pandaanlage dabei zu sein und dieses Projekt finanziell unterstützen zu dürfen. Hiermit wurde eine neue Attraktion geschaffen, die viele Menschen aus der ganzen Region begeistern wird!“

Beim Bau der neuen Roten Pandaanlage wurde der Tiergarten Kleve nicht nur durch die Sparkasse Rhein-Maas unterstützt, auch Verweyen Erdbewegung, Loock, Metallbau Hendricks und der Glas- und Spiegelservice Kleve haben zum Gelingen dieser Anlage beigetragen. Die Firma KaGo & Hammerschmidt hat die thematische Gestaltung, die Zaunanlage sowie die Modellierung der Kunstfelsen übernommen. Alle restlichen Arbeiten haben die Handwerker, Gärtner und Tierpfleger des Tiergartens in Eigenleistung durchgeführt.

Zur Eröffnung gab’s Geschenke

In die neue Anlage eingezogen ist das Rote Pandaweibchen Kamala, die im vergangenen Jahr durch ihre Malkünste national wie international berühmt wurde. Mit Fingerfarbe an ihren Pfoten malte sie individuelle Kunstwerke, die mittlerweile Plätze in Deutschland, Luxemburg, der Schweiz und sogar Nepal gefunden haben. Einen Teil des Erlöses der Pandabilder ist in den Bau der neuen Anlage geflossen. Der anderen Teil kommt dem Red Panda Network zu Gute – ein Artenschutzprojekt, welches sich für den Schutz wildlebender Roten Pandas in Nepal einsetzt und seit 2021 regelmäßig vom Tiergarten Kleve finanziell unterstützt wird. Als ganz besonderes Geschenk hat der Tiergarten zur Eröffnung von Künstler Marcel Heuveling ein Bild Namens „Picasso-Panda“ erhalten, zu welchem das Studio 20.21 aus Kalkar passende Postkarten gesponsert hat. Diese Postkarten sind nun auch im Tiergartenshop erhältlich.

Die neue Pandaanlage und der Rote Panda Kamala sind täglich von 9 bis 18 Uhr im Tiergarten Kleve zu erleben. Außerdem können sich die Gäste auf zahlreiche Jungtiere sowie die neuen Zwergseidenäffchen freuen. Als besonderes Highlight können außerdem im neuen Kükenhaus die ersten Küken beim Schlüpfen beobachtet werden. Weitere Infos unter www.tiergarten-kleve.de.