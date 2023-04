GELDERN. Die Gelderner Kita „Traumbaum“ wächst immer weiter hinein in ihre Rolle als „Musikkindergarten“. Dass Musik in Kitas eine Rolle spielt, ist an sich nichts Ungewöhnliches, als Musikkita setzt das Team vom „Traumbaum“ um Leiterin Sarah Ingenpaß und Musikkoordinatorin Heidi Leenen jedoch neue Schwerpunkte, die den Alltag auf neue Art prägen.

„Es ist ein ständiger Prozess“ sagt Heidi Leenen über die Entwicklung hin zu einem ausgewachsenen Musikkindergarten. Leenen kennt man nicht nur als Kinderbuchautorin, seit Mai 2022 ist sie auch an drei Tagen in der Woche als Musikkoordinatorin im „Traumbaum“ tätig. Dazu inspiriert wurde sie von den Musikkindergärten in Hamburg und Berlin. Weil sie wusste, dass es auch im „Traumbaum“ viele musikalische Rituale gab, sprach sie Sarah Ingenpaß auf die Idee an, auch hier einige Schritte weiterzugehen. „Sie war sofort Feuer und Flamme und wir haben den Antrag beim Jugendhilfeausschuss der Stadt Geldern gestellt“, sagt Heidi Leenen. Befristet auf drei Jahre, schuf dieser die Stelle der Musikkoordinatorin schließlich zur Probe. Im Juni steht der erste Zwischenbericht an.

Schwerpunkt: Musik

Zwar ist im „Traumbaum“ nicht alles auf Musik ausgerichtet, aber sie bildet einen besonderen Schwerpunkt. Die Kinder sollen für Töne und Klänge begeistert werden, Instrumente kennenlernen und auch selbst basteln (Stichwort: Donnerröhren), singen, tanzen, forschen und experimentieren. Einen guten Eindruck, was der Alltag bietet, vermittelt bereits der Morgenkreis in den einzelnen Gruppen. Hier singen die Kinder nicht nur zusammen, es wird auch zu den Liedern geklatscht, geschnippt oder mit der Zunge geschnalzt. Im Januar sind die monatlichen Singkreise dazugekommen, zu denen dann alle Kinder der Einrichtung zusammenkommen.

Weil einige der Instrumente in der Kita zum Teil etwas teurer sind, werden die Kinder zunächst unter Aufsicht an diese herangeführt. Haben sie dann aber einen Musikerpass, können sie sich auch alleine oder zu zweit zum Beispiel am Xylophon im Flur versuchen. Das nicht einfach nur klassisch, sondern auch spielerisch: Lässt man zum Beispiel eine Kastanie das Xylophon heruntergleiten, kommen die Töne von ganz allein. Die Idee dazu kam übrigens von den Kindern selbst – ein Beispiel für die stete Entwicklung des Konzepts. Allen Kita-Kindern jeden Alters eröffnen sich unterschiedliche Möglichkeiten, sich musikalisch neu zu erfinden. Spielt das Wetter mit, lädt selbst in der Außenanlage zum Beispiel ein „Geräuschbord“ zum Ausprobieren ein. „Musik soll in den Alltag übergehen“, sagt Sarah Ingenpaß. Sie soll kein Pluspunkt sein, sondern Normalität werden.

Musikalischer Besuch

„Wir wollen die Kinder auch an altes Liedgut und klassische Musik sowie klassische Instrumente heranführen“, erläutert Heidi Leenen. Das spiegelt sich teils auch beim Basteln und Malen wider, wie die vielen musisch angehauchten Bilder an den Wänden beweisen. Ein besonderes Beispiel ist die „Komponistengalerie“. Neben alten, klassischen Komponisten kommen die Traumbaum-Kids aber auch modernen Vertretern näher. Der Vorteil: Die können auch mal persönlich vorbeischauen – was eher untypisch für klassische Kitas ist. „Wir hatten schon Michael Weirauch da“, erzählt Heidi Leenen. „Er ist mit seiner Gitarre gekommen und hat das ‚Traumbaum-Lied‘ gesungen.“ Den Text dazu schrieb Sarah Ingenpaß, die Melodie komponierte der Musiker. „Die Kinder waren dann mit ihm im Tonstudio und haben es aufgenommen.“

Mit der Duisburger Philharmonie besteht sogar eine ausgewachsene Kooperation. „Musikkindergarten sein bedeutet auch, dass es nicht nur um den Morgenkreis geht, sondern dass wir ein Haus der Musik werden“, sagt Sarah Ingenpaß. Das bedeutet: Im Rahmen besonderer Aktionen sollen auch „Traumbaum“-fremde Kinder aus Geldern eingeladen werden. Für die erste Veranstaltung dieser Art lud Heidi Leenen zuletzt in den Turnraum der Kita zu einer musikalischen und interaktiven Lesung zu ihrem 4. Elefantenpups-Band ein. Die Möglichkeiten sind jedoch vielseitig: „Es geht auch um Themen wie Klangschalentherapie“, ergänzt Ingenpaß ein weiteres Beispiel.

Anreize vermitteln

Als Expertinnen in diesem Bereich werden die Erzieherinnen in Zukunft auf Wunsch auch andere Kitas besuchen, um Tipps zu geben, wie man zum Beispiel musikalische Rituale in den Alltag integrieren kann.

„In der Erzieherausbildung tut sich im musischen Bereich wieder viel mehr“, sagt Heidi Leenen. Das habe seinen Grund: „Musik verändert unser Leben. Wenn wir traurig sind, fängt uns Musik zum Beispiel auf. Das möchten wir den Kindern mit an die Hand geben: Dass Musik ein Wegbegleiter für alle Lebenslagen ist.“

Familienkonzert im April

Und je nachdem, wo auf der Welt man ist, kommt Musik auch ganz unterschiedlich daher. Um diese klangliche Vielfalt wird es am Sonntag, 23. April, auf dem Familienkonzert zum 4. „Elefantenpups“-Band um 11 Uhr in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums gehen. Nicht nur auf die Musik von den Duisburger Philharmonikern dürfen sich Besucher freuen, sondern auch auf die Choreografien der rund 60 teilnehmenden Kinder, angeleitet von Janine Ingenpaß von der Tanzschule „8Counts“. Wenige Restkarten gibt es noch im Tourismus- und Kulturbüro Geldern.

Wer nicht zum Konzert kommen kann, muss aber nicht leer ausgehen. Unter www.heidileenen.de findet man neben vielen Infos weitere Materialien zum „Elefantenpups“ – darunter Ausmalbilder, Rätsel oder Familienpuzzle.