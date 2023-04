Zweiter Mallorca-Song von Maveric Hülsmann

ELTEN. 20. August 2022: Ikke Hüftgold steht in Lehrte auf der Bühne, singt seinen „Modeste-Song“. Zur selben Zeit steht ein junger Mann im Backstage-Bereich und ist „mega-nervös“. Kaum ist Ikke fertig, betritt Maveric Hülsmann die Bühne, performt mit dem bekannten Sänger und Produzenten seinen Song „Wodka Lemon“ (kurz „Wo-Le“). Es ist der erste Live-Auftritt für den Eltener: „Ich wurde quasi ins kalte Wasser geworfen, aber es hat alles super geklappt.“ Am Freitag, 7. April, erscheint nun der zweite Mallorca-Song von Maveric Hülsmann: „Jim, beam mich zum Mond“.

Elfmal stand der 27-Jährige seit dem Erscheinen seines Debütsongs im vergangenen Jahr auf der Bühne, achtmal gemeinsam mit Ikke, darunter in Oberhausen und Kassel, vor bis zu 2.500 Fans. „Es war der Wahnsinn und hat unglaublich viel Spaß gemacht“, erzählt Maveric Hülsmann. Nun klingen elf Auftritte zunächst eher wenig, aber „als Künstler werde ich noch aufgebaut. Für ein eigenes Programm brauche ich vier, fünf Songs.“

Genau daran arbeitet er. Nach „Wodka Lemon“ habe zunächst etwas Stillstand geherrscht. Zwar habe er weiter an Texten geschrieben, doch die Chance zur Produktion weiterer Lieder habe gefehlt. Schließlich gab ein Bekannter den Anstoß zu „Jim, beam mich zum Mond“. Mit Marcel Janßen vom Jugendcafé am Brink in Emmerich erarbeitete Hülsmann den Refrain. Damit kontaktierte Maveric Hülsmann erneut Ikke Hüftgold, schilderte seine Idee für einen Song und sein Problem. Der Produzent wiederum stellte den Kontakt zu Henrik „Rudi Voller“ her, dessen Studio sich in Essen befindet.

-Anzeige-

Rund 100 Stunden arbeitet Maveric Hülsmann an “Jim, beam”

„Ich bin dann ins Studio gefahren, und dort begann die Reise“, erzählt Hülsmann. Rund 100 Stunden flossen in den neuen Song, mit dem Ergebnis „sind alle sehr zufrieden“, freut sich der Eltener. Der Titel erscheint wieder bei Ikke Hüftgolds Label Summerfield Records – er selbst ist diesmal allerdings nicht dabei, dafür aber DJ Biene, für Hülsmann „ein absoluter Kult-DJ“ und seine erste Wahl. „Dank des Titels ist es offensichtlich, dass es um das Getränk geht – es wird allerdings nie ausgesprochen. Es wird immer nur von der fiktiven Person Jim gesprochen“, sagt Hülsmann.

Ein Video wie zu „Wodka Lemon“ ist zunächst nicht geplant, könnte aber noch folgen. Sicher ist dagegen, dass weitere Songs folgen werden – bis Ende des Jahres noch zwei. Aktuell ist er dazu mindestens einmal die Woche im Studio in Essen. Ob er noch weitere Live-Auftritte absolvieren wird, hängt auch davon ab, wie der neue Song ankommt – „es ist eine Wundertüte“, weiß Maveric Hülsmann. „Ich hoffe jedenfalls, dass ‚Jim beam‘ im Sommer jedem im Ohr bleibt.“ Denn für ihn ist die Musik inzwischen mehr als Spaß, „es ist Leidenschaft“. Wer mehr erfahren möchte, kann dies auf dem Instagram-Kanal von Maveric Hülsmann (maveric_huelsmann).