Pfalzdorf: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

PFALZDORF (ots). Ein 58-jähriger Mann aus Emmerich am Rhein befuhr am Freitag, 31. März, um 22.45 Uhr, mit seinem Pkw Mercedes die Klever Straße (B9) von Pfalzdorf aus kommend in Fahrtrichtung Kleve. In Höhe der Hausnummer 478 kam der Fahrer aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort, wurde er dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt. Nach derzeitigen Ermittlungen ist eine medizinische Ursache für den Verkehrsunfall nicht ausgeschossen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Bundesstraße komplett gesperrt. Das Fahrzeug wurde so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.