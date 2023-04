Zwölfjähriger bei Kollision mit Radfahrer schwer verletzt

EMMERICH (ots). Bereits am Sonntag, 26. März, kam es gegen 19.45 Uhr an der Wassenbergstraße in Emmerich zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein zwölfjähriger Junge lief vom Gehweg auf den daneben verlaufenden Radweg, um zu einem Pkw auf der Fahrbahn zu gelangen. Aufgrund eines sich nähernde Fahrradfahrers, welcher auf dem Radweg unterwegs war, ließ der Junge von seinem Vorhaben ab und wollte auf den Gehweg zurückkehren. Da der Fahrradfahrer dem Jungen aber bereits ausgewichen war, kam es auf dem Fußgängerweg zur Kollision. Dabei verletzte sich der Zwölfjährige Junge so schwer, dass eine stationäre Behandlung im Krankenhaus notwendig war. Der Fahrradfahrer blieb trotz der Kollision vermutlich unverletzt und setzte seine Fahrt fort. Zeugen konnten den Mann wie folgt beschreiben: männlich, circa 30 bis 40 Jahre alt, circe 180 Zentimeter groß, normale Figur, oliv-braune Flecktarnhose und -jacke. Personen, die Hinweise zum zuvor beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822/7830.