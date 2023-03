Kein Bombenangriff: Tiktok-Video zeigt Großbrand in Bremen

Auf Tiktok teilt eine Person ein Video, das einen Bombenangriff in Deutschland zeigen soll. Das stimmt nicht. Es wurde in Bremen aufgenommen, vermutlich bei einem Großbrand im Jahr 2020.

Tiktok ist ein Soziales Netzwerk, auf dem kurze Videos geteilt werden. Eines, das dort veröffentlicht wurde, zeigt eine Häuserreihe, dahinter steigt schwarzer Rauch auf. „Heute Abend Explosion“, steht dabei, und: „Erster Bombenangriff in Deutschland – Krieg?“. Erst später im Video schreibt die Person, die es veröffentlicht hat: Die Aufnahme habe eine schlechte Qualität, er gehe also von einem „Fake“ aus.

Manche Nutzerinnen und Nutzer scheinen dem Beitrag dennoch zu glauben. So kommentierte einer: „Warnschuss von Putin“, ein anderer schrieb: „Ich hau ab“. Andere zweifeln die Echtheit an und schreiben, das Video sei wohl in Bremen bei einem Brand aufgenommen worden – die Angaben dazu, um welchen Brand es geht, gehen aber auseinander. Unsere Recherche zeigt: Das Video stammt tatsächlich aus Bremen. Laut Feuerwehr und Polizei könnte es einen Großbrand im April 2020 zeigen.

Video wurde in der Bonifaciusstraße in Bremen aufgenommen, in der Nähe des Industriehafens

Wir haben die Aufnahme verschiedenen öffentlichen Stellen in Bremen geschickt. Im Rathaus verweist Sprecher Karl-Henry Lahmann auf die Landesbildstelle Bremen. Dort erreichen wir Mirko Becker, der den Ort des Videos identifizieren kann: Er sagt, es handle sich um die Bonifaciusstraße, eine kurze Gasse unweit des Industriehafens.

Gibt man beim Online-Kartendienst Google Street View die Bonifaciusstraße 46 in Bremen ein, sind ähnliche Reihenhäuser wie in dem Tiktok-Video zu sehen. Mehrere Details stimmen überein, so etwa ein gelb-braun gestreiftes Haus auf der rechten Straßenseite und ein pinkes, leicht vorspringendes Haus ein Stück weiter die Straße entlang. Ein Anhänger mit blauer Plane, der im Tiktok-Video zu sehen ist, ist auch in dem Bild auf Google Street View zu erkennen.

Video zeigt vermutlich einen Brand mehrerer Lagerhallen am Industriehafen 2020

Auf Bremen fiel zwar in jüngster Zeit keine Bombe, doch es gab in den vergangenen Jahren mehrere Großbrände. So brannte zum Beispiel 2018 ein Baudock in der Lürssen-Werft und am 28. April 2020 brannten zehn große Lagerhallen am Industriehafen. Sowohl Mirko Becker vom Landesfilmarchiv, als auch Michael Richartz, Sprecher der Bremer Feuerwehr, erinnern sich an diesen Brand 2020, als sie das Video sehen. „Möglicherweise könnte es sich in dem Video um dieses Ereignis handeln“, schreibt Richartz. Auch die Polizei Bremen geht davon aus, dass das Video diesen Brand zeigt, schreibt Sprecherin Franka Haedke auf Anfrage.

Das ergibt Sinn: Eine Aufnahme einer ähnlichen schwarzen Rauchsäule und der Reihenhäuser davor sind in einem Artikel auf der Internetseite feuerwehrmagazin.de vom März 2021 zu finden. Sie zeigen die größten Einsätze der Feuerwehr Bremen, darunter den Brand im Jahr 2020 am Industriehafen.

CORRECTIV.Faktencheck fand also heraus: Das Video wurde in der Bonifaciusstraße mit Blick Richtung Südwesten aufgenommen. In dieser Richtung liegt der Bremer Industriehafen, auf dem es damals gebrannt hatte.