GELDERLAND. Spannung liegt in der Luft als die Jury des Lesewettbewerbs „Leselöwen suchen den Lesekönig“ die Sankt-Luzia-Schule in Walbeck betritt. Vier Vorleser aus den beiden vierten Klassen der Schule sitzen in den ersten Reihen und warten darauf, Passagen aus ihren Büchern vorzulesen.

Denn auch in diesem Jahr sucht die Sparkasse Krefeld gemeinsam mit der Buchhandlung Keuck und den Niederrhein Nachrichten wieder den Lesekönig in Geldern. Als erste Vorleserin stellt sich Amy Gültner aus der 4a den Juroren Gabriele Bruchwalski und Sophia Bornemann (beide Sparkasse Krefeld), Mirjam Keuck-Grönheim und Jona Litjens (beide Bücher Keuck) und Andrea Kempkens (Niederrhein Nachrichten) vor. Sie liest aus dem Buch „Ein Fall für Kate“ von Hannah Peck und begeistert die Jury mit ihrer Lesetechnik und Interpretation der Textpassage. Auch Helena Colberts aus der 4a hat sich für „Ein Fall für Kate“ entschieden und liest ihre Passage flüssig und betont vor. Hannah Klodzinska und Jaris Pentzek aus der Klasse 4b lesen aus dem Buch „Fonk 1 – Geheimagent aus dem All“ von Tobias Goldfarb vor. Beide überzeugen die Jury mit ihrem sehr guten Vorlesen, sodass die Entscheidung über den Vorlesekönig nicht leicht fiel. „Alle Vorleser sind schon jetzt Gewinner, denn sie konnten sich im Vorentscheid in ihren Klassen bereits behaupten“, betont Mirjam Keuck-Grönheim, die sich auch bei den Klassenlehrerinnen Susanne Laufenberg und Christiane Heinecke bedankte, die ihre Schüler im Wettbewerb unterstützen und begleiten.

Wer den Titel des Schullesekönigs der Sankt-Luzia-Schule Walbeck gewinnen konnte, wird bei der Siegerehrung zum Wettbewerb im Bürgerforum der Stadt Geldern bekannt gegeben. Zur Platzierung im Gesamtwettbewerb trägt auch das Ergebnis eines Quiz bei, dem sich jeweils vier Schüler jeder Schule stellen. In Walbeck hatten sich Moritz Schade und Letizia Heike (beide aus der 4a) sowie Jonas Fleuren und Mats Voelkel auf die Fragerunde vorbereitet. Sechs Fragen mussten sie zu jedem Buch beantworten.

Jede der acht beteiligten Schulen erhält im Rahmen des Lesewettbewerbs ein Preisgeld aus dem PS-Sparen Zweckertrag der Sparkasse Krefeld und darf die Büchersätze für die Schulbibliothek behalten. Die acht Lesekönige können sich zudem über eine Stiftkrone freuen, die ihnen von der Goldschmiede Link überreicht wird.