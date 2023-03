GELDERN. Das Klassenzimmer ist bereits gut gefüllt und die Spannung steigt, als die Jury den Raum betritt. Vier Schüler der Albert-Schweitzer-Schule in Geldern wollen im Rahmen des Wettbewerbs „Leselöwen suchen den Lesekönig“ ihr Können unter Beweis stellen und die Jury, bestehend aus Gabriele Bruchwalski, Sophia Bornemann (beide Sparkasse Krefeld), Mirjam Keuck-Grönheim (Bücherei Keuck) und Thomas Langer (Niederrhein Nachrichten), von sich überzeugen.

Aber nicht nur die Kinder, auch die Jury ist schon sehr gespannt und freut sich darauf, in spannende und lustige Geschichten gesogen zu werden. Als erster nimmt Jayden Grüntjes aus der 4a Platz auf dem schön gestalteten Lesethron: Ruhig und bedächtig und mit schönen Betonungen trägt er eine Stelle aus „Die fabelhafte Miss Braitwhistle“ von Sabine Ludwig vor, für das sich auch seine drei Konkurrenten entschieden haben.

Zu ihnen gehört Kwathar Belghiti aus der 4b, die als Zweite nach vorne kommt. Zielsicher und deutlich vorgetragen führt sie die Zuhörer durch ihre Passage. Der abschließende Applaus zeigt: auch sie hat ihre Sache richtig gut gemacht.

Amely Egging aus der 4b überzeugt im Anschluss mit einem flüssigen Vortrag, bei dem sie auch darauf achtet, auf die unterschiedlichen Charaktere einzugehen.

Die für ihn richtige, humorvolle Stelle hat abschließend auch Vincent Fauser gefunden: Mit seiner Interpretation haucht er den Figuren Leben ein und hat sich den Applaus ebenfalls redlich verdient.

Für die Viertklässler der Albert-Schweitzer-Schule ging die Vorbereitung auf den Wettbewerb vor den Weihnachtsferien los. Sechs Bücher standen ursprünglich zur Auswahl, die die Kinder auch alle angelesen haben. Eingegrenzt werden musste das Feld am Ende aber doch. „Die Kinder haben die Auswahl selbst getroffen“, erläutert Heidi Echelmeyer, Klassenlehrerin der 4a. Im Unterricht haben sie und ihre Kollegin Nicole Notz unter anderem mit dem Online-Portal „Antolin“ gearbeitet.

Mit dem so angesammelten Wissen waren am Ende auch Maja Dittrich und Kendal Rammo aus der 4a sowie Leonie Jäger und Abdullah Badi aus der 4b gut gewappnet: Die vier Schüler sind direkt nach dem Vorlesen für ihre Schule in das Quiz gestartet. Auf der Siegerehrung im Bürgerforum wird sich schließlich zeigen, wer die Sieger in beiden Kategorien sind. Alle Teilnehmer können sich aber schon jetzt auf die Schulter klopfen, wie Mirjam Keuck-Grönheim betont. „Ihr seid alle bereits Sieger.“