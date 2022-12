UEDEM (CDS). Noch ein paar Mal schlafen, dann ist es wieder soweit: Der bevorstehende Büdchenzauber nach zwei langen Jahren Zwangspause sorgt bei allen Beteiligten für riesige Vorfreude. „Endlich geht es wieder los“, so formuliert es der neue Werbering-Vorsitzende Klaus van Boekel, „wir haben keine Mühen gescheut, um ein schönes Programm auf die Beine zu stellen.“

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Besucher des kleinen, aber feinen vorweihnachtlichen Marktes im Herzen der Gemeinde Uedem können sich auf ein reichhaltiges Angebot aus Kunsthandwerk, Handarbeiten und Köstlichkeiten freuen. Es sei absolut nicht schwierig gewesen, Aussteller zu gewinnen, berichtet Klaus van Boekel: „Wir haben sogar schon Bewerbungen für 2023.“

Am kommenden dritten Adventwochenende, am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Dezember, bitten der Werbering und die Gemeinde die Uedemer und Besucher dann wieder auf den Marktplatz, wo 16 liebevoll dekorierte Hütten und gastronomische Angebote warten. Seit jeher macht das rein private Angebot den gemütlichen und heimeligen Charme des Büdchenzaubers aus. „Es gibt bei uns nach wie vor keine kommerziellen Stände“ unterstreicht Klaus van Boekel, „nette Aussteller, schöne Büdchen, keine Industrieware, das ist Tradition. Und: „Es gibt einige neue und viele alte Gesichter, ich freue mich total“, so der Werbering-Vorsitzende. Ebenfalls TradiHtion: Kein Aussteller zahlt Standgebühr.

Weihnachtliche Dekorationen, Schmuck, Holz- und Filzarbeiten, Schwibbögen mit Uedemer Motiven und vieles mehr gibt es. Am Start ist auch wieder die Sockenstrickmaschine von 1926. Nicht zu vergessen die weihnachtlichen Leckereien: Am Waffelstand der Landfrauen kann man süß und herzhaft schlemmen, bei der Kolping-Familie werden frische Reibekuchen serviert, der St. Franziskus Kindergarten ist mit Zuckerwatte dabei und der Werbering sorgt für die Klassiker: Glühwein und Würstchen. Das Begleitprogramm bietet Unterhaltung für Groß und Klein. Bestimmt nicht nur für die Kleinen liest Elisabeth Unger am Samstag, um 15 Uhr, Märchen in der Evangelischen Kirche vor. Der Nikolaus wird an beiden Tagen den „Büdchenzauber“ besuchen und – unterstützt von Bürgermeister Rainer Weber – süße Leckereien an die Kleinen verteilen. Sogar der „Grinch“ soll dem Büdchenzauber seine Aufwartung machen – ob der grüne Geselle dann wohl seine Abneigung gegen Weihnachten ablegt? Auch Ruth Tepe, alias „Engel Engelbert“, ist beim Büdchenzauber anzutreffen und macht auf die Hospiz-Arbeit aufmerksam.

Musikalisch wird es mit dem Jugendorchester Uedem, der Gruppe „Nierspiper“, dem Musikverein Concordia („Trompete trifft Posaune“), der Singgemeinschaft Akzente, Basilika-Organist Elmar Lehnen und dem Gospelchor „Voices“. Vor allem das Konzert mit Elmar Lehnen, der schon öfter beim Büdchenzauber zu Gast gewesen ist, sei ein Highlight, so Bürgermeister Rainer Weber. „Dafür kommen eigens Besucher, es hat immer guten Zuspruch.“ Die Uedemerin Marlene Kanders, Frontfrau der bekannten Coverband „Treasure“, singt am Sonntag für die Besucher auf dem Marktplatz Weihnachtslieder. Der Gospelchor Voices, so Klaus van Boekel, sei ein schöner Abschluss für den Büdchenzauber. Die Voices stellen bei ihrem Konzert eine Spendenbox für den guten Zweck auf; der Erlös soll an den Verein „Stehaufmännchen Niederrhein“ gehen. Der Verein bietet Eltern, die ein Kind verloren haben, die Möglichkeit zum Austausch. Aufmerksame Beobachter werden es gesehen haben: Hinter den Veranstaltungen in der Evangelischen und Katholischen Kirche (siehe Programmkasten) befindet sich ein Sternchen – das ist auch auf dem offiziellen Büdchenzauber-Flyer so. An dem Flyer gibt es einen Coupon, mit dem man am Büdchenzauber-Gewinnspiel teilnehmen kann. Versehen mit Name, Adresse und Telefonnummer, kann der Coupon bei diesen Veranstaltungen in die dort bereitstehenden Boxen geworfen werden. Der Werbering Uedem verlost insgesamt drei Einkaufsgutscheine á 50 Euro unter den Teilnehmern. „Die Verlosung wird nach dem Büdchenzauber ausgewertet“, erklärt Werbering-Kassierer Heinrich Verhaelen. Die Gewinner werden später schriftlich benachrichtigt.

Ein großes Thema in diesem Jahr: Energie. Die Beleuchtung des Büdchenzaubers wird wie immer sein. „Wir sparen, wo wir können, aber wir lassen uns nicht alles nehmen“, sagt Bürgermeister Rainer Weber. Aussteller würden gebeten, auf nicht erforderliche Lichtquellen zu verzichten beziehungsweise sonst LED zu verwenden.

Geöffnet ist der Büdchenzauber am Samstag, 10. Dezember, ab 14 Uhr (bis 20 Uhr); die Besucher können aber nach dem offiziellen Programmende gerne gemütlich noch bei Glühwein und Co verweilen. Es locken auf dem Marktplatz Stehtische, die mit einem kindersicheren Holzofen beheizt werden, wie Heinz Verhaelen berichtet. Am Sonntag, 11. Dezember, ist dann von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Auf dem Netto-Gelände stehen zusätzliche Parkmöglichkeiten zu den bereits vorhandenen an der Bleiche oder dem Hosenmarkt zur Verfügung.

Das Büdchenzauber-Programm im Überblick

Samstag, 10. Dezember

ab 14 Uhr: Tannenbaumverkauf der Jugendfeuerwehr Uedem auf dem Marktplatz

15 Uhr: Märchen in der Evangelischen Kirche*

16 Uhr: Jugendorchester Uedem, Marktplatz

16.30 Uhr: Besuch des Nikolaus, Marktplatz

17.30/18.30 Uhr: Nierspiper, Marktplatz

19 Uhr: „Trompete trifft Posaune“ (Musikverein Concordia), Marktplatz

Sonntag, 11. Dezember

ab 12 Uhr: Tannenbaumverkauf der Jugendfeuerwehr Uedem auf dem Marktplatz

13.30 Uhr: Singgemeinschaft Akzente in der Evangelischen Kirche*

14 Uhr: Weihnachtslieder, gesungen von Marlene Kanders, Marktplatz

15 Uhr: Orgelkonzert mit Elmar Lehnen, Katholische Kirche*

16 Uhr: Jugendorchester Uedem, Marktplatz

16.30 Uhr: Besuch des Nikolaus, Marktplatz

17 Uhr: Mundharmonika-Freunde, Marktplatz

17.30 Uhr: Gospelchor Voices Uedem, Katholische Kirche*

Zusätzliche Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Netto-Parkplatz an der Lohstraße (geöffnet bis 22 Uhr)

Großes Bild: Voller Vorfreude auf den Büdchenzauber (v. l.): Klaudia Gärmer (Gemeinde Uedem), Georg van Beek (Werbering Uedem, Beisitzer), Klaus van Boekel (Werbering-Vorsitzender), Bürgermeister Rainer Weber und Heinrich Verhaelen (Werbering-Schatzmeister). NN-Foto: CDS