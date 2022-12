Jugendliche Radfahrerin von PKW erfasst

BROEKHUYSEN. Bei einem Verkehrsunfall auf der Broekhuysener Straße wurde am Mittwoch, 7. Dezember, eine junge Radfahrerin schwer verletzt. Die 17-Jährige aus Straelen war gegen 15.30 Uhr auf dem Seitenstreifen neben der Fahrbahn in Richtung Herongen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet sie kurz hinter der Einmündung zum Quellenweg durch einen plötzlichen Schlenker aus unbekannter Ursache nach links auf die Fahrbahn. Dort fuhr in dem Moment ein 28-jähriger Autofahrer aus Straelen, der noch versuchte, mit seinem Skoda Octavia nach links auszuweichen. Er konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste die Radfahrerin. Die Jugendliche stürzte und verletzte sich dabei schwer. Es wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der auch vor Ort landete. Letztlich wurde die 17-Jährige aber zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer und das Kleinkind, das sich mit im Wagen befand, blieben unverletzt. An Auto und Rad entstand Sachschaden. Die Broekhuysener Straße war zur Unfallaufnahme und für die Landung des Hubschraubers bis etwa 16.30 Uhr gesperrt.