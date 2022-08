OSSENBERG. War das erste Streetfood-Festival noch eine spontane Sache, ging es mit der Planung für die zweite Auflage direkt am letzten Tag des Erstlings los. Und nun ist es schon wieder soweit: von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. August, sind Freunde kulinarischer Genüsse auf den Dorfplatz Ossenberg und die Kirchstraße eingeladen. Dieses Mal dauert die Veranstaltung allerdings einen Tag länger und wartet mit noch mehr Programm auf.

Trotz härterer Coronabestimmungen war das erste Streetfood-Festival 2021 ein voller Erfolg. Das haben die 17 restlos ausverkauften Verkaufswagen deutlich gemacht, die für zwei Tage nach Ossenberg kamen. „Die Händler waren zufrieden, die Besucher waren zufrieden“, fasst es Veranstalter Carsten Kämmerer zusammen. So stand schnell fest: es soll nicht das letzte Mal gewesen sein.

Jetzt feiert das Format seine Rückkehr, diesmal mit 22 Foodtrucks an drei Tagen, von denen 15 aus dem letzten Jahr wieder an Bord sind. Mit dem dritten Tag soll nicht nur dem großen Zuspruch Rechnung getragen, sondern auch das Geschehen coronabedingt entzerrt werden. Damit wird das Festival das größte seiner Art im Kreis Wesel. Aber die Veranstalter wollen nicht einfach nur mit Größe punkten, sondern vor allem mit Qualität. Dazu zählt auch die frische Zubereitung vor Ort.

Das Angebot bedient so ziemlich alles von süß bis herzhaft, von Fisch über Fleisch bis hin zu vegetarischer und veganer Kost. Zwar steht auch der regionale Gedanke im Fokus, die Anbieter kommen aber letztlich vom ganzen Niederrhein, aus dem Ruhrgebiet, dem Rheinland und den Niederlanden. „So bietet sich die Möglichkeit, Dinge zu probieren, die man nicht kennt“, erzählt Kämmerer. Lachsburger zum Beispiel. Auch bei den Getränken steht einiges parat: von frisch gezapftem Bier über Limonade und Weine bis hin zu Cocktails. Am Freitag öffnet das Festival von 16 bis 21 Uhr seine Tore, am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Da die Coronaauflagen nicht mehr so streng sind, gibt es außerdem ein ausgiebiges Rahmenprogramm. Eröffnen werden das Festival am Freitag Bürgermeister Dietmar Heyde und Schirmherrin und WDR-Reporterin Yvonne Willicks. Von 18 bis 20 Uhr spielt die Coverband „Matrix“ auf. In vielen Genres zu Hause, spielt sie zum Beispiel Stücke aus Rock, Pop, Schlager oder Neue Deutsche Welle – immer aber in einem ganz speziellen Soundgewand. Am Samstag tritt Victoria, Deutschlands meist gebuchtes Helene Fischer-Double auf. „Ein großer Gewinn“, da ist sich Kämmerer sicher.

Am Sonntag gibt es vor allem etwas für die Kinder. So findet von 13 bis 15 Uhr ein Maskottchentreffen statt, bei dem die Kleinen mit bis zu 20 Maskottchen zum Beispiel Fotos machen können, etwa mit Erwin vom FC Schalke, Super Mario, Sam (Volksbank) und Bruno Bär (DRK). Von 15 bis 16 Uhr tritt Singer-Songwriterin Sarah Hübers auf. Die 16-Jährige ist bekannt als Gewinnerin der Kika-Sendung „Dein Song“.

Neben dem Genuss steht das Festival zudem im Zeichen der guten Sache. Nicht nur wird die Rheinberger Tafel mit einem für sie gebührenfreien Stand vertreten sein und alle Einkünfte behalten dürfen, an allen Tagen werden zudem Tombola-Lose zu je zwei Euro verkauft. Die eine Hälfte der Einnahmen geht für Forschungszwecke an den Verein „Angelman“, der sich dem gleichnamigen Syndrom verschrieben hat. Dieses entsteht durch einen genetischen Defekt und beeinträchtigt die körperliche und geistige Entwicklung.

Die zweite Hälfte fließt in die Umgestaltung des Spielplatzes am Ossenberger Dorfplatz, der inklusiver und barrierefrei werden soll. „Das wird uns bestimmt 10.000 bis 15.000 Euro kosten“, schätzt Kämmerer. Die Stadt Rheinberg wird die Wege dafür herrichten. Am Sonntag soll gegen 16 Uhr die Verlosung der Preise beginnen. Zu gewinnen gibt es neben dem Hauptpreis – einem Tag mit einem Oldtimer nach Wahl der Oldtimer-Vermietung Niederrhein – auch Gutscheine für Restaurants und Freizeitparks, Fan-Pakete von Schalke und Dortmund und vieles mehr.

Geparkt werden darf auf dem Schützenplatz und auf dem Parkplatz der Solvay, wie Werksleiter Norbert Mülders sagt. Solvay gehört neben der Volksbank und weiteren Unternehmen zu den Sponsoren. Auch die Stadt Rheinberg unterstützt das Projekt, Blue Media Veranstaltungstechnik kümmert sich hingegen um die gesamte Technik.