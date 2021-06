REES. Als chronologisch erste fahrradfreundliche Stadt im Kreis Kleve versteht es sich fast von selbst, dass Rees wieder bei der Aktion „Stadtradeln“ am Start ist. Von Montag, 21. Juni, bis Sonntag, 11. Juli, sind alle Reeser oder jene, die hier in einem Betrieb arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören, aufgerufen, Fahrradkilometer zu sammeln. „Wir wollen das Fahrrad als Verkehrsmittel in Rees noch stärker etablieren“, sagt Bürgermeister Christoph Gerwers.

Nachdem sich die Teilnehmer unter stadtradeln.de registriert haben, sollten sich so viele Teams (ab zwei Personen) wie möglich bilden. Kern der Sache ist zwar der Beitrag zum Klimaschutz, aber der freundschaftliche Wettstreit zwischen den Klimapartnern, also den Kommunen im Kreis Kleve, gehört ebenfalls zum Gesamtbild der Aktion. „Und man tut etwas für die eigene Gesundheit“, merkt Gerwers an.

Preise in Höhe von mehreren Tausend Euro

Über solche Anreize hinaus locken auch wieder handfestere Preise. So lobt Rees Preisgelder in Höhe von insgesamt 1.650 Euro aus für die Platzierten in den Mannschaftswertungs-Kategorien „meiste Kilometer“, „meiste Teilnehmer“, „meiste Kilometer im Durchschnitt“ sowie in den Einzelwertungen „Hobbyfahrer“ und „Profis.“

Getreu dem Kampagnen-Motto „Mit dem Rad zum Einkaufen“ arbeitet die Stadt Rees in diesem Jahr auch mit dem lokalen Einzelhandel zusammen. Auf einer Stempelkarte, die es bei teilnehmenden Händlern und in der Touristeninformation gibt, kann man bei Einkäufen mit dem Rad zehn Stempel sammeln. Ist die Karte voll, gibt man sie bei der Touristeninformation ab und nimmt so an einer Sonderverlosung mit 140 Gutscheinen der Keramik-Scheune und Reeser Personenschifffahrt teil. Diese haben einen Gesamtwert von 3.000 Euro.

Die teilnehmenden Einzelhändler finden sich unter stadt-rees.de/stadtradeln, Plakate in den Schaufenstern weisen ebenfalls auf eine Teilnahme hin. Absolvierte Kilometer werden über die Stadtradeln-Internetseite oder -App eingetragen. Das Klimabündnis kürt am Ende die aktivste Kommune.

Einen weiteren Vorteil haben Stadtradler dieses Jahr, wenn sie die Fähren Rääße-Pöntje (Rees – Reeserschanz) und Inseltreue B (Grietherort – Grieth) des Fährbetriebs Hell in Anspruch nehmen. Einen Euro Rabatt je Fahrpreis gibt es hier, wenn man die Stempelkarte vorzeigt.

Leihräder von der Stadt

Eine Veränderung betrifft die grünen Niederrhein-Leihräder: Diese wird es dieses Jahr nicht mehr beim Rheinpark-Hotel geben. Auch wenn noch weitere Gespräche geführt werden, ist es wahrscheinlich, dass die Stadt Rees selbst den Verleih über die Touristeninfo übernehmen wird. „Wir überlegen auch, das Angebot mit E-Bikes anzureichern“, sagt Gerwers angesichts der Vorlieben der Touristen.