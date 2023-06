Das mörderische Treiben geht im zweiten Buch weiter

KEVELAER. Auch der zweite Teil der Dorfleben-Reihe von Tom Kröll ist ein Kriminalroman. Der in Kevelaer-Wetten geborene Autor beschäftigt sich in seinem Werk „Lockdown – Im Würgegriff der Pandemie“ mit den Erfahrungen, vor allem mit den Problemen der Dorfbewohner während der Corona-Pandemie.

Der „Lockdown“ schließt sich zeitlich an sein erstes Buch „Anschlag auf den Martinszug“ an, dessen Handlung im November 2019, wenige Monate vor Beginn der Corona-Pandemie, beginnt. „Auch wenn die Personen aus dem ersten im zweiten Buch weiterleben, so handelt es sich bei beiden Teilen trotzdem um jeweils abgeschlossene Fälle, die auch jeder für sich gelesen werden können“, so Kröll.

Zum Inhalt: „Die Auswirkungen der Lockdowns machen besonders den Dienstleistern unter den Dorfbewohnern, wie den Cafébetreibern Frida und Mats Norgren, dem Kneipenbesitzer Franz Holzmann oder dem Bootsverleiher Willi Bolten schwer zu schaffen. Sie kämpfen zum Teil um ihre Existenz und müssen immer wieder Rückschläge hinnehmen. Im kriminalistischen Teil des Buches übernimmt Andreas Bechtle, der Polizei-Hauptwachtmeister, der den Freunden im ersten Teil so tatkräftig gegen die Rocker zur Seite gestanden hat, eine Hauptrolle. Er wurde in der Zwischenzeit zum Kommissar befördert. Andreas hatte sich auf eine der Stellen beworben, die durch den tragischen Tod von Kommissar Sharin und die Verhaftung von Hauptkommissar Mertens frei geworden waren. Gemeinsam mit Mia Schäfer, die bereits im „Anschlag auf den Martinszug“ die Ermittlungen leitete, bildet er das neue Ermittlerteam. Gleich bei seinem ersten Fall muss Bechtle in einem Scheunenbrand ermitteln, bei dem eine verkohlte Leiche gefunden wird. Zunächst sieht alles nach Selbstmord aus. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich jedoch heraus, dass auch einige der Dorfbewohner in den Fall verwickelt sein könnten. Auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie spielen eine wichtige Rolle. Andreas und seine Kollegin Mia Schäfer sehen sich gezwungen, in ihrem direkten Umfeld und auch in ihrem eigenen Freundeskreis zu ermiteln. Das neue Team wird direkt auf eine harte Probe gestellt.“

Das Buch „Lockdown – Im Würgegriff der Pandemie“ ist als Taschenbuch unter anderem in den örtlichen Buchhandlungen und über die Homepage des Autors erhältlich.