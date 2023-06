GELDERN. Die 47. Straßenparty in 49 Jahren steht in Geldern in den Startlöchern. Von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Juni, wird wieder in der Innenstadt gefeiert, getrödelt und getanzt. Zum Abschied von seiner Rolle als Organisator hat der Werbering ein starkes und durch und durch kostenloses Programm mit vielen Highlights aus dem Hut gezaubert. Zukünftig soll die Straßenparty von der Stadt Geldern organisiert werden.

Ein wenig Wehmut schwingt hier und da mit, während die Organisatoren vom Werbering das diesjährige Programm vorstellen. Vor allem aber hört man die Vorfreude auf eine großartige neue Auflage des vielleicht größten Stadtfestes am Niederrhein ab kommenden Freitag. Eröffnet wird die Straßenparty auf dem Markt, wo auf der großen Marktbühne ein nahezu 30-stündiges Programm wartet. Freitag heißt es dort um 20 Uhr zunächst „back to the roots“, wie Roger Bruns sagt. Dann legen nämlich, ganz wie zu den Anfangszeiten des Formats, die DJs Doc Ali und HWK auf. Um 21.30 Uhr gibt es starke Classic-Rock-Cover von Momo Massad und seiner Kombo „T-Bone“ auf die Ohren, ehe ab 23.30 Uhr noch einmal die beiden DJs für den Ausklang sorgen.

Samstag geht es um 11 Uhr mit „Kriminelle Elemente“ weiter, die die bekannten Songs von „Element of Crime“ covern und zum Mitsingen einladen werden – angesiedelt zwischen Rock n‘ Roll, Chanson, Country und Western. „Die Band besteht aus Vollprofis, die ihr Handwerk verstehen“, erläutert Bruns. Der Slot um 13.30 Uhr wird von einem noch unbestätigten Act ausgefüllt. Um 15 Uhr und um 16.30 Uhr betreten dann mit „4+1“ und „Rocoleti“ erstmals zwei vielversprechende Hoffnungsträger aus der Talentschmiede der Gelderner Musikschule „Plug and Play“ die Bühne. Sie unterhalten die Besucher mit energiegeladenen Rock- und Popsongs. „Es ist richtig professionell, was die Jungs und Mädels hier machen“, zeigt sich Bruns begeistert.

Premieren-Highlight

Publikumsbeteiligung ist um 18 Uhr beim Michael Jackson Dance-Contest für Jung und Alt gefragt. Zwar steht hier der Spaß im Mittelpunkt, wer aber zum Beispiel mit seinem „Moon-Walk“ zu überzeugen weiß, kann einen von mehreren Stadtgutscheinen gewinnen. Um 19.30 Uhr sollten dann alle eingestimmt sein für das Highlight der Straßenparty: die „Michael Jackson Tribute Live Experience“. Hier präsentiert der vielfach ausgezeichnete Sascha Pazdera die größten Hits des King of Pop, eingebettet in eine besondere Bühnenshow inklusive Band und Tänzerinnen. Für noch mehr Authentizität sorgt der Umstand, dass Michael Jacksons früherer Choreograph La Velle Smith Jr. die Show als choreographischer Leiter mitentwickelt hat. Playback gibt es hier nicht, „alles ist live“, betont Gerd Lange.

Um 22 Uhr drehen dann die „Ballbreakers“ den Lautstärkeregler auf Stufe elf, um mit den Hits von AC/DC Fans der etwas härteren Klänge zu verwöhnen. Abrunden werden den Samstag um 23.30 Uhr wieder die DJs Doc Ali und HWK.

„Der Sonntag steht im Zeichen der ganzen Familie“, sagt Roger Bruns. Um 11 Uhr betritt der Kinderliedersänger Rainer Niersmann die Bühne, ehe um 12.30 Uhr drei junge Bands von der Gelderner Musikschule an der Reihe sind: „King of G-Town“ haben sich dem härteren Rock verschrieben, während die inklusive Band „Dragonflies“ nicht nur Rock, sondern auch mitreißende Poplieder darbietet. „Strawberries und Cigarettes“ werden ihre Zuhörer mit ihrem „double-female-fronted Punk-Rock“ mitreißen.

Ein dreistündiges Programm voller Abwechslung bringt ab 14 Uhr Janine Ingenpass mit ihrer Tanzschule „8-Counts“ und vielen Gästen auf die Bühne. Neben einem Fitness-Programm, Zumba, Hip-Hop für Kids, indischen Tänzen und dem „Elefantenpups“ wird es auch Auftritte von Charlotte Kraft und dem aufstrebenden Musicaldarsteller Pascal Schürken geben, um nur einige Punkte zu nennen. Die „Sound.Flakes“ beenden das Programm auf der Marktbühne ab 17.30 Uhr mit Coversongs.

Glockengasse

Auch für Gabi Engelke ist die anstehende Straßenparty eine ganz besondere, denn für den „Schwarzbrenner“ ist sein 16. Partyjahr auch das letzte, ehe es eine Woche später in den wohlverdienten Ruhestand geht. Das Team verabschiedet sich mit einem „weinenden und einem lachenden Auge“, vor allem aber mit einem ordentlichen Knall. Die Schwarzbrenner-Bühne in der Glockengasse legt nämlich ihren Schwerpunkt auf regionale Bands. „Wir haben eine große Musikszene mit fantastischen Musikern“, weiß Engelke aus Erfahrung.

Am Freitag spielt um 20.30 Uhr die Band „Treasure“ auf, deren Mitglieder mit ihrer langjährigen Erfahrung in verschiedenen Projekten eine große Bandbreite an Hits mitbringen.

Am Samstag lassen die „Red Cups“ um 20.30 Uhr die Rockmusik der 90er Jahre aufleben, ehe es am Sonntag wieder familiärer wird. Ab 14 Uhr schauen die verschiedenen Gruppen der KKG-Tanzgarde vorbei, um 15.30 Uhr präsentiert „Trendless Vibes“ bekannte Pop- und Rockschätze auf ganz eigene Weise.

Malo’s Bistro sorgt hingegen mit einem DJ-Programm für Feierlaune. Eric Höfges, nun auch bekannt unter dem Namen „Dunkle Gestalt 4763“, beglückt die Besucher am Freitag ab 20 Uhr mit dem Start seines neuen Projekts „Der Bass lässt uns tanzen“, für das auch Jos & Lenn, PA:UL, Thep und AnnX auflegen werden.

Tags darauf, ebenfalls ab 20 Uhr, gehört die Bühne schließlich „N-Sure & Friends“. Sonntag darf ab 13 Uhr auf der Karaoke-Show selbst gesungen werden. Der Trödelmarkt in der Glockengasse findet am Samstag und Sonntag von 9 bis 17/18 Uhr statt.

Hartstraße/Issumer Straße

Der Trödel sei bereits damals vor rund 50 Jahren, als die Straßenparty auf der Issumer Straße ihren Anfang nahm, ein wahres Highlight gewesen, erzählt Johannes Leurs. „Wir wollten damals schon den Nachhaltigkeitsgedanken fördern.“ Auch dieses Jahr sollen unter anderem die Kinder wieder, passend zum ersten Ferienwochenende, die Gelegenheit bekommen, ihre Ferienkasse aufzubessern. Möglich ist das am Samstag und Sonntag um 9 Uhr auf dem kleinen Markt, der Hartstraße, Bahnhofstraße, Issumerstraße/Fußgängerzone und dem Parkplatz Deutsche Bank.

Ansonsten steht auf der Hartstraße – neben dem Angebot der Fachgeschäfte über die gesamte Zeit hinweg – am Freitag um 20 Uhr ein Auftritt der Party- und Gute-Laune-Band „Dolce Vita“ an. Blues, Funk, Soul, Country und Rock bringt am Samstag um 19.30 Uhr „RoxxBoxx“ auf die Bühne. Im Bereich der Fußgängerzone der Issumer Straße sorgt ein Clown für leuchtende Kinderaugen, hinzu kommen Panflötenklänge und Stände mit guatemaltekischen und peruanischen Angeboten. „Sie unterstreichen die Internationalität der Straßenparty“, sagt Johannes Leurs.

Am Sonntag gibt es Coversongs und Eigenkreationen des Duos „Musicna“ ab 13.30 Uhr. Die verschiedensten Köstlichkeiten sorgen ebenfalls wieder für Gaumenfreuden. Fast schon selbstverständlich kredenzt auch Karla Leurs von der Bodega einen neuen Cocktail: 2023 hört dieser auf den Namen „Rotlicht“. Neben der Vodka-Basis kommen Ananas- und Orangensaft zusätzlich zu weiteren Leckereien zum Tragen.

Alle helfen mit

Wie gehabt gehören neben dem Angebot an sich auch umfangreiche Sicherheits- und Mobilitätskonzepte zum Fest, für welche unter anderem das Ordnungs- und Jugendamt, die Polizei und das DRK mitwirken.

Die Stadt Geldern sorgt ihrerseits wiederum für eine umfangreiche Umleitungs- und Parkplatzbeschilderung. Der Stadtbus „De Geldersche“ ist für einen verlässlichen Transport im Einsatz. „Es ist ein großer personeller und finanzieller Aufwand“, sagt Gerd Lange. Das Fundament der Veranstaltung bilde ein weiteres Mal das bürgerschaftliche Engagement. „Es gibt keine Veranstaltungsagentur. Die Bürger machen das Programm für ihre Stadt.“

Das gehe allerdings auch mit großer Verantwortung einher, weshalb die Federführung nach knapp 50 Jahren zukünftig in städtische Hände gegeben wird. Wie die Fortführung der Straßenparty genau aussehen wird, muss sich zwar noch zeigen. Für die Werberingmitglieder steht aber fest, dass sie den neuen Veranstaltern für einen reibungslosen Übergang gerne mit Rat zur Seite stehen werden, damit auch in Zukunft Gelderns Bürger und auswärtige Gäste vom ganzen Niederrhein ausgelassen miteinander feiern können.

Die Straßenparty Geldern wird gesponsort von der Volksbank an der Niers, der Brauerei Diebels, der Stadt Geldern, den Stadtwerken und der Sparkasse Krefeld.