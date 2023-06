KLEVE. „So einen schicken Straßenkreuzer will ich auch haben!“ Der Nachbar war’s. Von seiner Begeisterung für Oldtimer hat sich Thomas (Tom) Blankenhagen anstecken lassen. Mittlerweile nennt er selbst zwei schmucke „Oldies“ sein eigen. Mit einem Mercedes C 124 fing es an. 35 Jahre alt, 329.000 Kilometer auf dem Tacho.

Eigentlich, sagt der Oldtimer-Fan, habe er Ausschau nach einem Ford Thunderbird halten wollen. Aber der hätte weder den Knick in der Auffahrt geschafft, noch in die Garage gepasst. „Außerdem muss man geduldig sein, wenn man auf Ersatzteile aus Amerika wartet“, hat er gelernt. Deutsche Fabrikate sind, das sind wohl Erfahrungswerte, Nerven-schonender. Später dann hat sich Blankenhagen noch einen 500 SL zugelegt. „Andere Hobbies braucht man da nicht mehr“, räumt er ein. Zumal nicht nur der Geldbeutel „leidet“. „So ein Auto braucht viel Pflege“, sagt der 60-Jährige, der gern (und mit wachsender Begeisterung) selbst zum Schraubenschlüssel greift: „Bei den Autos kann man noch viel machen, der Motorraum ist gut sortiert.“

2. Auflage am 13. August

Am 13. August lädt Thomas Blankenhagen auf dem Parkplatz am Tanzpalast Bresserberg an der Königsallee 190 von 11 bis 16 Uhr zum zweiten Mal zum offenen Oldtimer-Treffen ein. Offen heißt: alle Pkw-Fabrikate (keine Motorräder und Traktoren), hauptsache älter als 30 Jahre, bestenfalls mit H-Kennzeichen oder 07er Nummer (Sammler). „Aber es dürfen auch Oldtimer-Freunde aus den Niederlanden kommen – die haben weder ein H noch das 07er Kennzeichen“, sagt Blankenhagen. Auf die Idee haben ihn nämlich überhaupt erst die Niederländer gebracht. „Da gab es mal eine Ausfahrt eines holländischen Clubs und die haben Pause am Bresserberg gemacht“, erinnert er sich an die schmucken Oldtimer. Deshalb hat er in 2022 zum ersten Mal selbst ein Treffen auf die Beine gestellt. Die Resonanz war überwältigend, rund 100 Fahrzeuge waren vor Ort und viele Besucher kamen – auch, wenn es gefühlt der heißeste Tag des Jahres 2022 gewesen ist.

Das mit dem Wetter ist sowieso so eine Sache. „Wenn es zu heiß ist, bleiben die Leute nicht lang und wenn es regnet, kommt erst gar keiner“, hofft Blankenhagen auf eine gute Ausgangslage an dem Sonntag.

Das Team vom Bresserberg sorgt auch diesmal für ausreichend Gegrilltes, Kaffee, Kuchen und kühle Getränke. „Und wir haben ganz viel Zeit fürs Fachsimpeln und Kontakte knüpfen“, hofft Tom Blankenhagen erneut auf zahlreiche Oldtimer-Fahrer, die nach Kleve kommen (bei Fragen kann man sich unter Telefon 0162/ 9221684 bei ihm oder im Tanzpalast unter 02821/ 22838 melden), um „Benzin-Gespräche“ zu führen. Zuschauer sind natürlich auch willkommen. Teilnahme und Eintritt frei. „Keine Showeinlagen, keine Sternfahrt“, sagt Blankenhagen: „Nur schöne Autos und gute Gespräche.“