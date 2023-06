NIEDERRHEIN/STRAELEN. Beim Märchenteam des Kulturrings Straelen laufen bereits die Proben für das diesjährige Weihnachtsmärchen „Das blaue Licht“ in einer eigenen Inszenierung für Kinder frei nach den Gebrüdern Grimm. Mit diesem Märchen geht der Kulturring in die mittlerweile 37. Auflage seines großen Weihnachtsmärchens, das vom 10. bis 14. Dezember in insgesamt zwölf Vorstellungen in der Bofrost-Halle in Straelen aufgeführt wird. Die Niederrhein Nachrichten präsentieren auch in diesem Jahr eine Sondervorstellung des Straelener Weihnachtsmärchens: Kinder und Erwachsene sind dazu bei freiem Eintritt am Dienstag, 12. Dezember, um 15 Uhr herzlich eingeladen.

Zum Inhalt: Lange Jahre hat ein Soldat seinem König im Krieg treue Dienste geleistet. Nach Kriegsende beschließt der König, dass er seinen Soldaten von nun an nicht mehr braucht, entlässt ihn und schickt ihn fort, ohne ihm auch nur einen Taler Lohn zu bezahlen. Nicht wissend, wie er seinen Lebensunterhalt weiter bestreiten soll, zieht der Soldat verzweifelt davon. Schließlich trifft er im Wald auf eine Hexe. Als er ihr von seinem Schicksal berichtet, bietet sie ihm Arbeit an und lässt ihn Aufgaben in ihrem Haushalt erledigen. Als Gegenleistung gewährt sie ihm Unterkunft und Mahlzeiten. Nicht ahnend, welche Absicht die Hexe tatsächlich hat, stimmt der Soldat freudig zu und beginnt für die Hexe zu arbeiten. Eines Tages befiehlt die Hexe dem Soldaten, in einen tiefen Brunnen zu steigen, in den ihr ein blaues Licht hineingefallen sei. Der Soldat tut wie ihm geheißen und findet das Licht, kann aber ohne die Hilfe der Hexe selbst nicht mehr aus dem Brunnen hinausklettern. Die Hexe verspricht ihm zu helfen, wenn er ihr vorher das blaue Licht reicht. Der Soldat durchschaut ihre List jedoch und will ihr das Licht erst dann geben, wenn sie ihm geholfen hat, aus dem Brunnen zu klettern. Wütend und schimpfend verschwindet die Hexe und lässt den Soldaten ohne Hilfe im Brunnen zurück. Ohne Hoffnung und Gesellschaft kann sich der Soldat nur mit dem blauen Licht unterhalten. Da erscheint aus dem Licht plötzlich eine magische Gestalt und erklärt ihm, sie sei sein Diener, solange er das Licht besäße. Mit Hilfe dieser Gestalt kann der Soldat aus dem Brunnen entkommen und kehrt zum Schloss zurück, um beim König Wiedergutmachung für das Unrecht zu fordern, das ihm angetan wurde. Ob ihm das mit der Hilfe der magischen Gestalt des blauen Lichts gelingen wird?

All das werden die Zuschauer ab dem 10. Dezember in einer lebendigen und kindgerechten Inszenierung mit „Happy End“ in Straelen erfahren. Die Spieldauer beträgt zirka 90 Minuten inklusive Pause.

Die rund 650 Eintrittskarten für die NN-Sondervorstellung am Dienstag, 12. Dezember, werden ab sofort unter den Märchenfreunden am Niederrhein verlost. Alle Leser, Erwachsene und Kinder, aber auch ganze Kindergartengruppen und Schulklassen können sich unter www.niederrhein-nachrichten.de/weihnachtsmaerchen-straelen/ bewerben, indem sie das entsprechende Formular ausfüllen und darin die gewünschte Anzahl von Freikarten angeben. Einsendeschluss ist der 11. August. Verlost werden die Karten solange das Kontingent reicht.

Wichtig: Bei einem Gewinn von Freikarten für die Sondervorstellung am 12. Dezember, können bereits reservierte Karten für eine andere Vorstellung nicht zurückgegeben werden. Weitere Infos unter www.weihnachtsmaerchen-straelen.de.