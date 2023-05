GELDERN. Johanna Klümpen-Hegmans und das Ehepaar Marlies und Paul Jonkmans heißen die diesjährigen Preisträger des Gelderner Ehrenpreises „Dä Geldersche Wend“. Über den Unternehmerpreis durften sich in diesem Jahr die Gelderner Firmen „Thölen Pumpen“ sowie „Onergys“ freuen. Dank eines humorvollen und abwechslungsreichen Programms sowie toller Livemusik erlebten die 350 Gäste in der Aula der Liebfrauen-Schule sowie beim anschließenden Get-together einen sehr unterhaltsamen und stimmungsvollen Abend.

Mit dem Bürgerpreis würdigt die Stadt Geldern jährlich Menschen, die sich durch ihr ehrenamtliches Engagement wertvolle Verdienste für die Stadt Geldern erworben haben. Zugleich werden im Rahmen der Preisverleihung „Dä Geldersche Wend“ erfolgreiche Firmen mit dem Gelderner Unternehmerpreis ausgezeichnet. „Mit der Preisverleihung ,Dä Geldersche Wend` möchten wir sowohl den Ehrenamtlichen, ohne die am Ende kein gesellschaftliches und soziales Leben in der Stadt möglich wäre, als auch den Gelderner Unternehmern, die mit ihrem Wirken für den Wohlstand der Stadt sorgen, ,Danke` sagen“, fasste es Bürgermeister Sven Kaiser in seiner Begrüßungsrede zusammen. Ort der Preisverleihung, die erneut bestens vom Tourismus- und Kulturbüro der Stadt Geldern um Leiter Rainer Niersmann organisiert wurde, war wie im Vorjahr die Aula der Liebfrauenschule.

Johanna Klümpen-Hegmans und die Eheleute Marlies und Paul Jonkmans

Es ist schon ein kleines bisschen zur Tradition geworden, dass die Gäste nicht per Laudatio, sondern in unterhaltsamen und informativen Filmbeiträgen erfahren, warum die Preisträger mit dem Ehren- sowie Unternehmerpreis der Stadt Geldern ausgezeichnet werden. Produziert wurden alle Filme wieder vom Gelderner Filmemacher und Fotografen Gerry Seybert. Als erste Preisträgerin durfte Johanna Klümpen-Hegmans die Miniatur der von Wilhelm Hoselmann geschaffenen Figur „Dä Geldersche Wend“ von Bürgermeister Sven Kaiser und Rainer Niersmann in Empfang nehmen. Die ehemalige Archivarin der Gemeinde Kerken hat zusammen mit einer kleinen Arbeitsgruppe die Grundlagen zur Feststellung und Beschreibung der Denkmalwürdigkeit von Grabstellen auf dem Gelderner Friedhof gelegt und gleichzeitig für deren öffentliche Sichtbarkeit gesorgt.

Die Arbeitsgruppe hat in viel Fleißarbeit unter anderem eine kleine Broschüre entwickelt und bietet ehrenamtlich öffentliche Führungen über den Friedhof an, die in den vergangenen Monaten auf sehr viel Resonanz in der Gelderner Bevölkerung gestoßen sind.

Der zweite Gelderner Ehrenpreis ging an ein Ehepaar aus Veert: Marlies und Paul Jonkmans. Sie wurden unter anderem für ihr jahrzehntelanges Engagement im Deutschen Rote Kreuz (DRK). Bekannt sein dürften sie vielen Geldernern von den regelmäßigen DRK-Blutspendeterminen, an deren Organisation sie seit Jahrzehnten tatkräftig mitwirken. Paul Jonkmans dürften zudem noch einige Sportler des SV Veert kenn, wo er sich viele Jahre um den Sanitätsdienst kümmerte.

Unternehmerpreis

Bei der Verleihung der beiden Unternehmerpreise bat Moderator Ludger Kazmierzcak als ersten Preisträger Dirk Thölen vom Unternehmen „Thölen Pumpen“, das er gemeinsam mit seiner Frau Sandra führt, auf die Bühne. Das Familienunternehmen – gegründet 1997 – ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus tätig, mit Kunden aus fast allen Branchen sowie Händlern in Europa und den USA. Angefangen hat alles in der eigenen Garage in Winnekendonk, ehe 2015 der Wechsel nach Geldern an die Martinistraße in Veert folgte. Der Schwerpunkt der Tätigkeit von „Thölen Pumpen“ liegt nach eigenen Angaben in der Entwicklung und Herstellung von Schlauchpumpen sowie dem nationalen und internationalen Vertrieb von Pumpen und Zubehör aus Eigen- und Fremdherstellung. Als letzte Preisträger durften am Freitagabend Stephan Waerdt und Jens Bodem stellvertretend für die Firma „Onergys“ den Unternehmerpreis von Bürgermeister Kaiser und Gelderns Wirtschatfsförderer Lucas van Stephoudt in Empfang nehmen. Der Start von „Onergys“ erfolgte im Gelderner Gründerzentrum GGZ: Für Diplom–Ingenieur und Firmengründer Stephan Waerdt ein Glücksfall, denn so blieb seine kleine Firma erreichbar, auch wenn er in Kundengesprächen war. In den darauffolgenden Jahren ist „Onergys“ immer weiter gewachsen und heute am Standort der Fabrik von „Vulkanfieber Krüger“ am Nordwall zuhause. Als unabhängiger Partner für Ersatzteile in der Motor- Elektro- und Anlagentechnik vertreibt das Unternehmen wichtige und oft dringend benötigte Ersatzteile. Die Produkte reichen von Ersatzteilen für Blockheizkraftwerde über Zündkerzen für Biogasanlagen, Filter für technische Produktionsstätten vielfacher Art bis hin zu ganzen Analyse-Sets, zum Beispiel für die Schmierölanalyse.

Rahmenprogramm

Humorvoll, kreativ und schlagfertig führte wieder Moderator und Kabarettist Ludger Kazmierczak durch den Abend. Für den musikalischen Part zuständig war erneut die Band „Treasure“. Abgerundet wurde der gelungene Abend durch das Geldern-Quiz und den Literarieté-Artist Marcus Jeroch, der das Publikum mit seinen eigenwilligen Jonglagen und humorvollen sowie geistreichen Textprogrammen begeisterte. Abgerundet wurde die Preisverleihung mit dem Get-together und der anschließenden Party im Foyer der Liebfrauen-Schule, wo die 350 Gäste noch lange zusammen feierten.