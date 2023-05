Ein Sommerfest vom Feinsten

NÜTTERDEN. Die Idee zu einem Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Nütterden stammt aus dem Jahr 2020. Premiere konnte allerdings erst im vergangenen Jahr gefeiert werden. „Das lag an Corona“, erklärt Brandoberinspektor Peter Berns und Kamerad und Oberbrandmeister Steffen Siebers nickt.

Am Freitag geht’s rund

Dass es am Freitag, 12. Mai, nun die zweite Auflage des Festes gibt, „hat natürlich mit dem Erfolg der Veranstaltung im vergangenen Jahr zu tun“, sagen die beiden und schätzen, „dass beim ersten Mal bis zu 500 Gäste das Fest besuchten“.

39 Mitglieder hat der Löschzug Nütterden, vier davon sind Kameradinnen. Am Samstag werden alle Feuerwehrleute im Sommerfesteinsatz sein. „Dazu kommen noch Familienangehörige. Steffen Siebers: „Alles in allem werden sich 56 Leute um die Gäste und die Logistik kümmern.“ Das heißt aber nicht, dass die Menschen in Nütterden sich Sorgen machen müssen. „Neun von uns sind in unmittelbarer Bereitschaft. Die können sofort ausrücken.“

Eine Einladung an alle

Ist denn das Sommerfest eine Einladung an alle? „Klar. Jeder ist willkommen. Wir laden Jung und Alt ein, mit uns zu feiern“, sagt Peter Berns und die Einladung gilt auch jenseits der Gemeindegrenzen. Steffen Siebers: „Im letzten Jahr hatten wir auch Gäste aus Neuss.“ Peter Berns kommentiert: „Und wenn Leute aus München kommen, ist das auch okay.“ Austragungsort fürs Sommerfest ist das Gelände rund um das Feuerwehrhaus in Nütterden. Dort wird die Sause um 18.30 Uhr beginnen.

Zum Auftakt ein Platzkonzert

Peter Berns: „Das Fest beginnt mit einem Platzkonzert der Musikzugs unter der Leitung von Georg Arntz. Der Musikzug wird circa eine Stunde lang spielen und es ist bestimmt für jeden etwas dabei.“

Nach dem Platzkonzert des Musikzugs gehört die Bühne DJ Björn, der bis circa 22 Uhr auflegen wird. Dann folgt – wie auch im vergangenen Jahr – Live-Musik mit der Band „Green Carpet“.

Googelt man die Band, findet sich folgender Text: „Die Leidenschaft zu Rock- und Pop-Musik hat ein paar Jungs aus Kranenburg, Kleve und Umgebung zusammengebracht, die mit viel Spaß und dem nötigen Ehrgeiz zur Sache gehen.“ Na bitte.

Alle Cocktails für 5 Euro

Was gibt‘s sonst beim Sommerfest: Alt, Pils, Radler, Softdrinks … und Cocktails. „Für die Cocktails ist an erster Stelle Sebastian Schuhmann zuständig. Siebers: „Der kommt aus Goch und ist nicht Mitglied im Löschzug Nütterden.“ Aber Cocktails macht er vom Feinsten. „Ich denke, wir haben alle gängigen Cocktails im Angebot“, ergänzt Peter Berns. Und die Preise? „Alle Cocktails gibt‘s bei uns zum Einheitspreis von 5 Euro.“ Eine Bedingung hatte der Cocktail-Mixer: „Am Ende müsst ihr mich nach Hause bringen.“ Das lässt sich einrichten – allerdings eher nicht mit dem großen Mannschaftswagen.

Mantaplatte

Natürlich ist auch an die Verpflegung gedacht. Berns: „Ich sage nur: Manta-Platte“. Also: Pommesrotweißmitcurrywurst. Dazu noch Bratwurst mit Brötchen. Derlei findet sich auf Plakaten in der Formulierung „Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt“ wieder. Darf, beziehungsweise kann denn auch getanzt werden beim Sommmerfest? Zweiwortantwort: Klar doch. „Im letzten Jahr“, erinnern sich Berns und Siebers, „sind einige vor der Bühne richtig abgegangen.“ Das Sommerfestkommitee jedenfalls hat alles gegeben. Natürlich ist da noch ein Unsicherheitsfaktor: das Wetter. „Im letzten Jahr hat es noch eine Stunde vor Beginn des Sommerfest wie aus Kübeln geschüttet.“ Natürlich – wenn es einen Freiwunsch gibt, dann ist es der nach dem Kaiserwetter. Mal sehen, was sich machen lässt. Heiner Frost