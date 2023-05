27-jährige Autofahrerin bei Auffahrunfall schwer verletzt

HARTEFELD. Am Dienstag, 9. Mai, ereignete sich auf der Duisburger Straße in Hartefeld ein Verkehrsunfall, bei dem eine 27-Jährige aus Geldern schwer verletzt wurde. Die Frau war mit ihrem Toyota Yaris in Richtung Sevelen unterwegs und wollte nach links in den Eckesdyck abbiegen. Verkehrsbedingt musste die 27-Jährige warten. Eine hinter ihr fahrende 25-Jährige aus Geldern erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem Chevrolet Pick-Up auf dem Toyota auf. Dabei verletzte sich die 27-Jährige schwer, die 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden von Rettungswagen in eine Klinik gebracht, welche die 25-Jährige jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die beiden beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Da die 25-Jährige zunächst nur einen ausländischen Führerschein vorlegen konnte, der nicht im Rahmen der gesetzlichen Frist umgeschrieben wurde, besteht der Verdacht des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.