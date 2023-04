Klassik für Kinder in Kellen

KLEVE. Bernstein hat’s vorgemacht – in den 50-ern war das und so viel steht fest: es gibt Ideen, die nicht alt werden. Was bei Bernstein ‚Young People’s Concerts’ hieß, wird jetzt in Kellen versucht: Musik für junge Leute – und wer auf sich hält, sagt dann: „classic for kids“. Das Ganze findet in Kellen statt und startet am Sonntag, 14. Mai um 16.30 Uhr, in der St. Willibrordpfarrkirche. Und noch etwas: Es heißt zwar „classic for kids“, aber auch Menschen jenseits des ‚kid-Stadiums‘ sind gern gesehen und herzlich willkommen.

In die Jahre gekommen

Nun ist es nicht so, dass in Kellen niemand wüsste, wie man Musik buchstabiert. Ganz im Gegenteil: Seit 30 Jahren gibt es eine Konzertreihe, „aber mit der Zeit ist auch die Zuhörerschaft gealtert“, sagt Dieter Paeßens, seines Zeichens 1. Vorsitzender des Förderkreises „Musica Sacra“ in der Düffelt, und zitiert aus dem Buch „Erwarten Sie Wunder“ des Dirigenten Kent Nagano: „Ich träume also von einer Welt, in der jeder Mensch die Chance hat, Zugang zu klassischen Musik (und den Künsten überhaupt) zu finden – unabhängig von Bildungsstand und Herkunft.“ Der Förderkreis möchte nun mit der neuen Reihe „classic for kids“ einen Beitrag zur Verwirklichung von Naganos Traum leisten.

Ein Klassiker zum Muttertag

Am Muttertag wird also eines der bekanntesten „Kinderstücke“ aufgeführt: Es ist Prokofjevs „Peter und der Wolf“.

Es sei allerdings gleich gesagt: Das Stück wird nicht in der Orchesterfassung erklingen, wo der böse Wolf von drei Hörnern „gegeben“ wird und die Violinen in der Peter-Rolle dagegen halten. Prokofjevs Mega-Klassiker kommt in einer Version für Orgel (Heinz-Peter Kortmann,) und Sprecher (Hans-Wilhelm Paeßens) daher.

-Anzeige-

Eintritt frei

Dieter Paeßens: „Wir haben uns zusätzlich einen Malwettbewerb ausgedacht, bei dem Kinder um Kindergarten- und Grundschulalter etwas zum Thema Peter und der Wolf malen sollen. Die Bilder sollen A4-Format haben, auf der Rückseite sollten Name, Anschrift, Emailadresse, Telefonnummer und Altersangabe notiert sein. Eingericht werden können die Bilder dann bis zum 30. April im Pfarramt St. Willibrord, Kleve-Kellen, Willibrordstraße 21.“

Der Verein hat außerdem alle Grundschulen und Kindertagesstätten im Klever Land angeschrieben. Paeßens: „Wir haben allen ein Plakat geschickt und darum gebeten, das Konzert zum Thema zu machen. Jetzt hoffen wir natürlich, dass unsere Idee zündet.“ Am Eintritt sollte es jedenfalls nicht scheitern, denn der ist frei.