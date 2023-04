Han Groot Obbink verlässt das Wunderland Kalkar

KALKAR. Das Wunderland Kalkar wurde im August 2022 von der niederländischen DeFabrique Holding übernommen. Han Groot Obbink, der bisherige Geschäftsführer, verabschiedet sich nun nach 27 Jahren treuer Dienste. “Nach mehr als sechs Monaten intensiver Übergabearbeit gibt Groot Obbink dem neuen Eigentümer den Freiraum, das von ihm aufgebaute Wunderland Kalkar in die nächste Lebensphase zu führen. Was Groot Obbink als nächstes tun wird, ist noch nicht bekannt, aber mit Sicherheit wird er seine wohlverdiente Freizeit genießen”, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Wunderland Kalkar durchläuft derzeit einen Wandel in den verschiedenen Bereichen des Unternehmens. Um das aktuelle, beliebte Produkt in die nächste Lebensphase zu führen, ist ein Masterplan in Arbeit. Nach dem Ausscheiden von Han Groot Obbink wird ab dem 1. Mai Marten Foppen, Geschäftsführer der DeFabrique Holding, kommissarisch dessen Aufgaben übernehmen. Mit der Suche nach seinem Nachfolger wird zu gegebener Zeit begonnen werden, teilt das Wunderland weiter mit.

Für die nächste Lebensphase möchte DeFabrique Holding das Unternehmen optimieren. Die zahlreichen Ideen aus dem Masterplan werden in der kommenden Zeit sowohl den Mitarbeitern als auch der Öffentlichkeit mitgeteilt. Mit der Saisoneröffnung des Themenparks im April 2024 wird dem Publikum die erste Phase vorgestellt.