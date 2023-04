GELDERLAND. Bestens vorbereitet und hochmotiviert empfingen die Schüler der Marienschule Kapellen die Jury des Lesewettbewerbs „Leselöwen suchen den Lesekönig“ zum schulinternenen Vorlesewettbewerb.

Levi Oerding aus der Regelklasse 4 machte den mutigen Anfang. Er hatte sich für eine Textstelle aus dem Buch „Schule der magischen Tiere – Bravo, bravissimo!“ von Margit Auer entschieden. Neben der Lesetechnik bewertete die Jury auch die Interpretation und die Textstellenauswahl. In allen Punkten konnte Levi die Jurorinnen Gabriele Bruchwalski und Sophia Bornemann (beide Sparkasse Krefeld), Mirjam Keuck-Grönheim und Jona Litjens (beide Bücher Keuck) und Andrea Kempkens (Niederrhein Nachrichten) überzeugen. Ob er jedoch den Titel des Lesekönigs der Marienschule Kapellen tragen darf, wird erst bei der großen Siegerehrung im Gelderner Bürgerforum verraten.

Als nächster Vorleser präsentierte Timo Vos aus der Montessori-Klasse eine Textstelle aus „Greg’s Tagebuch – Voll aufgedreht“ von Jeff Kinney, anschließend las Anna Pilath aus der Regelklasse 4 aus der „Schule der magischen Tiere“ und den Abschluss bildete Charlotte Kraft aus der Montessori-Klasse mit ihrem Beitrag aus „Greg’s Tagebuch“. Alle Vorleser legten sich mächtig ins Zeug und konnten die Jury begeistern. Am Ende waren es nur kleine Unterschiede, die über die Platzierung entschieden.

Viel Lob gab es auch für die Schüler, die sich im Anschluss an den Vorlesewettbewerb dem Quiz stellten. Tom Schöneich, Amelie Otten, Justine Lechtenfeld, Karina Janßen, Liselotte Besener und Linus Schmitt beantworteten die inhaltlichen Fragen zu den Büchern des Lesewettbewerbs und entschieden mit ihrem Ergebnis über die Gesamtplatzierung im Wettbewerb. Acht Gelderner Schulen beteiligen sich in diesem Jahr an dem Wettbewerb „Leselöwen suchen den Lesekönig“, den die Sparkasse Krefeld gemeinsam mit der Buchhandlung Keuck und den Niederrhein Nachrichten veranstaltet. Jede Schule erhält am Ende ein Preisgeld aus dem PS-Sparen-Zweckertrag der Sparkasse Krefeld und darf die Büchersätze für die Schulbibliothek behalten. Die acht Lesekönige dürfen sich zudem über Stiftkronen der Goldschmiede Link freuen.