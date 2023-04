„Ein gutes Veranstaltungsjahr“ im Eisstadion Grefrath

NIEDERRHEIN. Mit großer Zufriedenheit blickt beim Eissport- und Eventpark in Grefrath auf die vergangene Eislaufsaison. Trotz einer Verkürzung kamen mehr als 150.000 Besucher. „Hätten wir die Saison mit allen Flächen voll durchgespielt, hätten wir hochgerechnet ein echtes Ausrufezeichen gesetzt„, freut sich Geschäftsführer Bernd Schoenmackers über den Zuspruch. Auch in der Sommersaison kann das Eisstadion nicht durchgängig für Veranstaltungen öffnen, dennoch ist der Kalender voll – mit einigen Highlights.

Rückblick: Ice Opening, sieben Eisdiscos, „Ü30 on Ice“, Abtau-Party – „unsere Veranstaltungen waren in der Vergangenheit immer gut besucht“, erinnert sich Schoenmackers. „Diesmal waren sie allesamt ausverkauft. Etwas Vergleichbares hatten wir noch nie. Die Leute haben den Besuch bei uns sichtlich genossen.“

Damit auch der Sommer im Eisstadion erfolgreich verläuft, haben Veranstaltungsleiter Jan Lankes und seine Kollegin Nina Gensch an einem abwechslungsreichen Programm gearbeitet. „Es war nicht einfach, alle Partner in die beiden Event-Blöcke zu bekommen“, berichtet Lankes. „Es ist uns aber gelungen.“ Denn aufgrund von weitere Sanierungsmaßnahmen im Eisstadion können die Sommerveranstaltungen erst ab Mitte Mai stattfinden und müssen zwischen Mitte Juni und Mitte August eine Pause einlegen. Trotzdem verspricht Nina Gensch: „Wir haben ein gutes Veranstaltungsjahr vor uns.“

Bildungsprojekt “1.000 Kinder trommeln” zum Auftakt

Den Auftakt macht am 12. Mai ein Bildungsprojekt der Kreismusikschule Viersen mit dem Titel „1.000 Kinder trommeln“, das zum dritten Mal in Grefrath stattfindet. Kinder aus 31 Schulen nehmen daran teil (Karten nur über die Kreismusikschule).

Zwei Tage später, am 14. Mai, folgen zwei Aufführungen von „Conni – das Zirkus-Musical“ (Beginn 13 und 16 Uhr). Die Show ist geeignet für Kinder ab drei Jahren.

Bereits ausverkauft ist das dritte Gastspiel von Torsten Sträter am 16. Mai. „Wer es verpasst hat, kann sich schon jetzt Karten für den Auftritt von Torsten Sträter im nächsten Jahr sichern“, verweist Lankes auf den Vorverkauf für „Mach mal das große Licht an“ am 4. Mai 2024 in Grefrath.

Doppelwochenende mit Sascha Grammel und Markus Krebs

Sportlich wird es Ende Mai für die Mitarbeiter des Eisstadions: Denn am 25. Mai gastiert Sascha Grammel mit „Fast fertig“ ab 20 Uhr in Grefrath, tags darauf kommt Markus Krebs mit „Comedy alle wegen mir?“ ab 20 Uhr. Für Grammel ist es nach zwei ausverkauften Shows in 2016 und 2019 der dritte Auftritt, für Krebs ist es bereits das vierte Gastspiel – darunter auch die TV-Aufzeichnung in 2019 des Programms „Pass auf… kennste den?“. Andy Besirov von Veranstalter plan b weiß: „Seit diesen vier Tagen fühlen wir uns hier wie zuhause. Wir sind immer sehr gerne in Grefrath.“ Für Markus Krebs, der als gebürtiger Duisburger mittlerweile in Hamminkeln und damit auch am Niederrhein wohnt, sei ein Auftritt im Eisstadion „immer etwas Besonderes“, weiß Besirov.

Weiter geht es mit der Party „Go 90“ am 3. Juni ab 18 Uhr: sechs Stunden Live-Musik, unter anderem mit Blümchen, Oli P., Loona und DJ Sash. Bis 15. April gilt hier ein Early-Bird-Tarif von 33,45 Euro für die Tickets. Vor der „Sommerpause“ findet am 18. Juni noch der Stoffmarkt „Stoffencircus“ von 11 bis 16.30 Uhr auf dem Parkplatz P2 statt.

Die zweite Saisonhälfte beginnt am 19. August, 17 Uhr, mit dem Schlager-Sommer-Open-Air. Das 1. Schlager-Festival am Niederrhein bietet sieben Stunden Programm, unter anderem mit Michelle, Olaf der Flipper, Marie Reim und Eloy de Jong.

US-Autolegenden erobern erneut das Grefrather Eisstadion

„Eine echte Hausnummer“ ist laut Jan Lankes die bereits 16. Auflage der US Car and Bike Show am 26. und 27. August, 10 bis 18 Uhr, auf dem gesamten Gelände des Eisstadions. Zum Programm gehören unter anderem ein Show and Shine Contest, ein Airbrush-Festival, Live-Bands und eine Stuntshow. Einen großen Abverkauf verschiedener Non-Food-Artikel bietet der Lidl-Sonderverkauf von 31. August bis 2. September (Öffnungszeiten werden unter www.eisstadion.de in Kürze bekanntgegeben). Um Hunde, Katzen und Kleintiere dreht sich alles bei der „Fellnase – der Markt für deinen Vierbeiner“, der am 9. und 10. September, jeweils 10 bis 16 Uhr, zum ersten Mal im Eisstadion stattfindet.

Infos zum Vorverkauf Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen sowie zum Kartenvorverkauf im Eissport- und Eventpark, unter Telefon 02158/918935, und unter www.eisstadion.de ).

Den Abschluss bildet wieder eine Traditionsveranstaltung: Vom 15. bis 19. November gastiert „Holiday on Ice“ (nach der Show “A New Day” in 2021 und 2022) mit einer neuen Show zum 80. Jubiläum in Grefrath, mit sieben Auftritten an fünf Tagen. „Dieses Programm ist ein gutes Zeichen der Belebung“, sagt Bernd Schoenmackers mit Blick auf die Sommermonate, „damit können wir sehr zufrieden sein.“

Weitere Sanierungsmaßnahmen im Eisstadion in Grefrath

Dazwischen tut sich baulich einiges im Eissport- und Eventpark. Nachdem mittlerweile alle Tribünenblöcke eine feste Bestuhlung erhalten haben und nun ein einheitliches Bild zeigen, die Hallenbeleuchtung auf LED umgestellt ist sowie neue Eishockeybanden und eine moderne Heizungsanlage installiert wurden, stehen die nächsten Sanierungsmaßnahmen an beziehungsweise haben zum Teil bereits begonnen: So werden sämtliche Wasserleitungen und Sanitäranlagen erneuert, zudem wird ein neuer Kühlturm samt Kühl- und Kälteanlage installiert.

„Ein großes Thema steht noch im kommenden Jahr an“, blickt Schoenmackers voraus: Dann erhält das Eisstadion eine neues Fassade sowie neue Türen und Fenster. „Das wird die Maßnahme, die sofort ins Auge fällt“, sagt der Geschäftsführer des Eistadions. „Darauf freuen wir uns sehr.“