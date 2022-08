GREFRATH. Am Wochenende 27. und 28. August wird der Grefrather EisSport & EventPark zum 15. Mal zur angesagtesten Location der US-Car-Szene und zum Treffpunkt für zahlreiche Fans des „American Way of Life“.

Nach zwei Jahren Pause freuen sich die Veranstalter endlich das 15-jährige Jubiläum mit den Besuchern feiern zu können.

US-Cars aller Baujahre

Die amerikanischen Fahrzeuge aller Hersteller und Baujahre sind das Highlight der Veranstaltung. Auf dem gesamten Gelände stellen die Besitzer, die teilweise auch aus der Schweiz und Österreich anreisen, ihre Cadillacs, Mustangs, Hot Rods, Pick Ups, Harleys und viele weitere Eyecatcher zur Schau.

Die außergewöhnlichsten Fahrzeuge werden auf dem roten Teppich im Kuppelzelt präsentiert und kämpfen um die beliebten Pokale.

Größte Airbrush-Show

In der Eissporthalle wird die große Airbrush-Ausstellung „The Fantasy World of Airbrush“ mit über 60 Künstlern stattfinden.

Stuntshow, Modenschau, Live-Musik und Händlermeile: Für Adrenalin sorgt Dennis Jansen mit seiner einzigartigen Stuntshow. Mit seinem Motorrad zeigt er die unmöglichsten Dinge. Bei der Modenschau im Stil der 50er und 60er Jahre wird die typische Mode der damaligen Zeit präsentiert. Die Bands Hot Rod Devils und Colly and the Steam Rollers werden den Rock‘nRoll und Swing der 50er Jahre aufleben lassen. Das ein oder andere amerikanische Souvenir wird auf der Händlermeile zu finden sein.

Wetterunabhängig

Die Veranstaltung findet nicht nur auf dem Außengelände des Eisstadions statt, auch die überdachten Flächen wie die Eissporthalle und das Kuppelzelt werden genutzt.

Somit kann das Publikum den US-Lifestyle bei jedem Wetter genießen.

Es können im Vorfeld online Tickets erworben werden, um unnötige Wartezeiten an den Kassen zu vermeiden. Tickets und weitere Infos gibt es unter www.us-car-show.de.

Verlosung

Die NN verlosen 5 x 2 Tagestickets für die US-Car & Bike Show in Grefrath. Einfach eine E-Mail mit Name, Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „US-Car“ an

gewinnspiel@nn-verlag.de senden. Einsendeschluss ist der 23. August. Die Namen der Gewinner werden unter www.niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht. Viel Glück!