DORTMUND. Pünktlich zu Beginn der Osterferien sind alle vier Finalbälle der deutschen WM-Titelgewinne 1954, 1974, 1990 und 2014 erstmals an ihrem finalen Ausstellungsort zu sehen. In der Arena gibt es zugleich mit dem Soccer-Ei ein weiteres Spielfeld für Groß und Klein. Das Museum direkt am Dortmunder Hauptbahnhof ist in den Osterferien vom 1. bis 16. April an jedem Tag geöffnet.

Die originalen WM-Finalbälle von 1974 und 1990, die zuvor in der Sammlung gefehlt hatten, haben die Museumsmacher bereits kurz vor Weihnachten aus England und Mexiko nach Deutschland überführt – jetzt werden sie in einer neuen Inszenierung präsentiert. Zu finden sind sie im Ausstellungsbereich Wunder von Bern und vor dem 3D-Kino.

Der Telstar Durlast von 1974 in der typischen Schwarz-Weiß-Optik kommt aus dem Besitz der Nachfahren des Schiedsrichters Jack Taylor, der im Juli 2012 gestorben ist. Der Etrusco Unico von 1990, der erste vollständig wasserabweisende Fußball, wurde von Edgardo Codesal ans Fußballmuseum übergeben. Der Schiedsrichter des Finales von Rom hatte ihn zusammen mit anderen Fußball-Objekten über 30 Jahre lang in seiner Arztpraxis in Mexiko-City aufbewahrt.

Fußballturnier am 13. April

Das neue Soccer-Ei in der Arena lädt hingegen dazu ein, selbst zu kicken. Am Donnerstag, 13. April, wird ein Fußballturnier auf dem neuen Spielfeld ausgespielt. Täglich starten zwei offene Führungen (11 und 14 Uhr) und zwei spezielle Familienführungen um 11.30 Uhr. Kinder können wieder ihr Fußballabzeichen machen und Küken und Hasen zu Ostern basteln. Alle Besuchenden sind eingeladen, in der gesamten Ausstellung das goldene Ei zu finden. Im Fußballmuseum bricht an jeder Ecke das Ballfieber aus. Es ist eine Erlebniswelt für Groß und Klein.

Wie ein Sommer zum Märchen wird

Aus dem Nichts hören sie, dass Rahn aus dem Hintergrund schießen müsste. Sie erleben noch einmal, wie Gerd Müller aus der Drehung trifft, Andy Brehme gegen Elfmetertöter Goycochea verwandelt, wie ein Sommer zum Märchen wird, und wie Deutschland schon zur Halbzeit 5:0 gegen Brasilien führt. Gefühle kriechen empor. Ausgelöst durch ein Stück Stoff; durch Geräusche, Stimmen, Jubel; durch unvergessene Spielszenen. Durch Schuhe, denen noch Gras anhaftet. Und durch Bälle, die im entscheidenden Moment im Eckigen gelandet sind. Das Fußballmuseum hat während der Ferien täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen und Tickets gibt es unter www.fussballmuseum.de.

